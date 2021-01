Weltladen unterstützt Lieferanten – reduzierte Mehrwertsteuer wurde zur Fairwertsteuer

Minden. Gemeinsam mit vielen Weltläden in ganz Deutschland hat sich der Weltladen Minden an der Aktion Fairwertsteuer beteiligt. Durch die Weitergabe der Mehrwertsteuerdifferenz des letzten halben Jahres werden die Lieferantinnen im Globalen Süden gerade in diesen schwierigen Zeiten unterstützt. So profitierten nicht die Kundinnen des Weltladens von der Mehrwertsteuersenkung, stattdessen wurden besonders durch die Pandemie in Not geratene Fair-Handels-Produzentinnen auf der ganzen Welt gestärkt.

„Fairer Handel bedeutet für uns als Weltladen Minden eben nicht nur der Verkauf von fair gehandelten Lebensmitteln, sondern auch die Unterstützung von unseren Handelspartnerinnen in Notsituationen, wie in dieser Pandemie“, erklärt Hauptansprechpartner für den Verkauf Hartmut Damke. „Wir wollten den Produzenten und ihren Organisationen dadurch helfen, die Krise besser zu überstehen“, so Damke weiter.

Nach Angaben des Weltladens Minden hätte die Mehrwertsteuersenkung für Kundinnen beim Einkauf im Laden nur wenige Cents ausgemacht. In der Summe konnte der Weltladen seit dem 01. Juli des vergangenen Jahres insgesamt ca. 800€ spenden.

Viele Produzentinnen sind derzeit besonders von der Pandemie betroffen. Aufgrund von Ausgangssperren können sie beispielsweise ihre Werkstätten nicht aufsuchen oder sie erhalten keine Materialien. Vielerorts kann fertige Ware auch nicht verschifft werden. Auch können diese Menschen wenig mit staatlicher Hilfe rechnen.

Die Spenden der ersten Vergaberunde des Weltladendachverbands sind u.a. auch dem Handelspartner Shafiqul Islam aus Bangladesch zugutegekommen. Sie erhielten die Miete dreier Monate für das Gebäude der Kerzenfabrik und deckten die Schulgebühr für die Kinder der Mitarbeiterinnen. Dadurch ist es Shafiqul Islam möglich die Fabrik weiter wie bisher zu führen und den Mitarbeitern auch in so schwierigen Zeiten einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten.

Der Faire Handel der Weltläden trägt u.a. durch höhere Erlöse für die Produzenten sowie Beratung und weitere Leistungen dazu bei, die Organisationen der Handelspartnerinnen zu stärken. Eine konstante Nachfrage und die damit einhergehenden verlässlichen Einnahmen sind für die Produzentinnen gerade in dieser Zeit von besonderer Bedeutung.

Weitere Informationen:

fairwertsteuer.de

weltladen.de (Weltladendachverband)