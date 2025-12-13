Weihnachtliche Walk Acts sorgen für Unterhaltung in der Gütersloher Fußgängerzone

ISG Mittlere Berliner Straße bringt an den Adventssamstagen weihnachtliche Stimmung in die Innenstadt

Gütersloh. Weihnachtliche Walk Acts verwandeln an den Adventssamstagen die mittlere Berliner Straße in Gütersloh in eine lebendige Weihnachtskulisse. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Mittlere Berliner Straße (ISG) hat sich für die Termine am 29. November, 13. Dezember und 20. Dezember wieder besondere Aktionen überlegt, um den Innenstadtbesucher*innen das Weihnachtsshopping zu versüßen.

Am ersten Adventssamstag, dem 29. November, zieht Pepe das Schaf die Blicke der Passant*innen auf sich. Das kleine, charmante Roboterschaf singt fröhliche Ständchen und hat stets einen frechen Spruch parat, der für ein Lächeln in der Fußgängerzone sorgt.

Am 13. Dezember wird es dann besonders stimmungsvoll: Die leuchtenden Nachtschwärmer auf Stelzen schweben durch die Straße und sind vor allem in der Dämmerung ein beeindruckender Blickfang.

Den Abschluss bildet am 20. Dezember ein lebendiger Weihnachtsbaum, der mit Witz, Charme und weihnachtlicher Fröhlichkeit die Besucher*innen der Innenstadt begeistert.

Die ISG Mittlere Berliner Straße e.V. ist ein Zusammenschluss der lokalen Immobilienbesitzer*innen, die sich dafür einsetzen, die Aufenthaltsqualität in der mittleren Berliner Straße stetig zu verbessern. Mit Initiativen wie dem Winterlicht und verschiedenen Walk Acts schafft die ISG neue Anreize für den Innenstadtbesuch und unterstützt damit gleichzeitig den lokalen Handel.

Weitere Informationen zu den Aktivitäten der ISG Mittlere Berliner Straße stehen unter www.guetersloh-marketing.de bereit.