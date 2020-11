Viele Partner dekorieren zusammen mit der Gütersloh Marketing die Stadt.

Gütersloh. Vom 26. November bis zum 30. Dezember sorgt die Gütersloh Marketing für weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt. Obwohl der traditionelle, gemütliche Weihnachtsmarkt in diesem Jahr fehlen wird, lassen Lichtakzente und Dekorationen Vorweihnachtsstimmung aufkommen. Unter dem Namen „Gütersloher Weihnachten“ erstrahlt der Lichterhimmel in der Mittleren Berliner Straße, ergänzt durch Lichterbäume, die die Fußgängerzone säumen. Die Giebelbeleuchtung am Berliner Platz und die geschmückten Bäume entlang des Wasserbandes und auf dem Kolbeplatz ergänzen das stimmungsvolle Bild. Auch 120 Laternen in der Innenstadt werden weihnachtlich mit roten und weißen Sternen dekoriert.

Neben dem traditionellen Weihnachtsbaum, der mit seiner imposanten Größe jedes Jahr zum Blickfang des Weihnachtsmarktes wird, erstrahlt auch die Kastanie auf dem Berliner Platz in neuem Glanz. Zu den Füßen der beiden hohen Bäume erstreckt sich dann eine urige Weihnachtslandschaft mit über 100 Tannen, zahlreichen Lichterketten und Hackschnitzeln als Bodenbelag. Überzeugt von der Idee der gtm boten die Firmen „Varnholt-Grün mit System“ und „Die Baustoff-Partner“ als langjährige Partner ihre Unterstützung bei der Umsetzung an.

Das Beleuchtungskonzept wird von den Stadtwerken Gütersloh gefördert, die zusammen mit der Sparkasse Gütersloh-Rietberg auch den großen Weihnachtsbaum an der City Wache ermöglichen, der in diesem Jahr in den Farben der Stadtwerke geschmückt wird.Am Freitag, dem 27. November öffnen die Einzelhändler bis 22 Uhr zum Late Night Shopping ihre Türen.