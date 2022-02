Weberei lädt zum Outdoor Street Art Eve

Gütersloher Graffitikunst

Gütersloh. Den Start ins Wochenende widmet die Weberei der Graffitikunst: Am Freitag, den 11. Februar findet hier ein Outdoor Street Art Eve statt, zu dem alle interessierten Gütersloher:innen herzlich eingeladen sind. Dabei soll die Street Art der Stadt gefeiert werden – natürlich draußen, mit Abstand und Sicherheitsvorkehrungen. Highlight des Abends ist die interaktive Licht-Installation in der Bogenstraße der Weberei: Lichtimpulse, die extra für das von Graffitikunst geprägte Ambiente hier entwickelt wurden, werden an die Wand projiziert und durch Bewegungen oder laute Geräusche verändert. Die Besucher:innen können hier nach Lust und Laune herumexperimentieren und selbst Teil des großen, lebendigen Kunstwerks werden. Die musikalische Untermalung mit passenden Urban Beats übernimmt DJ Markus Weismüller. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Standesgemäß gibt es Dosenbier und Leckereien vom Kiezgrill.