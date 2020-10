Gütersloh. Für Dienstag, 20. Oktober, hat die Gewerkschaft ver.di einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. Auch die Mitarbeiter beim Stadtbus Gütersloh sind zum Warnstreik aufgerufen. Von Betriebsbeginn bis Betriebsende werden die Stadtbusse deshalb an diesem Tag in ihrem Depot bleiben. Vom Streik betroffen sind die Linien 201 bis 211 sowie die Werksbuslinien 213, 216 und 217.

Das Stadtbus-Servicezentrum am Zentralen Omnibusbahnhof ist wie gewohnt geöffnet.