Wählen gehen – auch ohne Wahlbenachrichtigung

Wahlergebnis ist im Internet abrufbar

Detmold. „Wählen gehen am Sonntag!“ Bürgermeister Frank Hilker ruft die Detmolderinnen und Detmolder auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen: „Das allgemeine Wahlrecht ist eines der wichtigsten Merkmale unserer Demokratie und im Grundgesetz verankert. Mit der eigenen Stimme kann jede Bürgerin und jeder Bürger die Politik von morgen mitgestalten. Nutzen Sie diese Möglichkeit und setzen am Sonntag Ihre Kreuzchen!“

Und wer die Wahlbenachrichtigung nicht mehr zur Hand hat, kann auch ohne dem Aufruf folgen. Das Team Wahlen der Stadt Detmold weist darauf hin, dass die Wahlbenachrichtigung kein Wahlausweis ist, sondern lediglich den Hinweis gibt, dass am 26. September die Bundestagswahlen stattfinden und wo sich das zuständige Wahllokal befindet. Den Wahlvorständen hilft die Wahlbenachrichtigung anhand der eingedruckten Nummer, den Wähler bzw. die Wählerin schneller im Wählerverzeichnis zu finden. Aber auch ohne diese Wahlbenachrichtigung kann gewählt werden. Hierfür ist lediglich die Vorlage des Personalausweises oder Passes im Wahllokal erforderlich. Wer nicht weiß, wo sich das für ihn zuständige Wahllokal befindet, kann diese Information unter www.detmold.de erhalten oder unter Tel. 977-114. „Wir weisen darüber hinaus darauf hin, dass aufgrund der Corona-Pandemie einige Wahllokale an neuen Orten zu finden sind und bitten die Wählerinnen und Wähler, die entsprechenden Hinweise auf den Wahlbenachrichtigungen zu beachten“, bittet das städtische Wahlteam um besondere Aufmerksamkeit. Per Landesverordnung müssen Wählerinnen und Wähler im Wahllokal einen Mundschutz (mindestens eine medizinische Maske) tragen sowie den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. Zudem wird darum gebeten, sich seinen eigenen Stift zum Ankreuzen mitzubringen – in jedem Wahllokal liegen allerdings auch Stifte bereit, die nach jedem Gebrauch desinfiziert werden.

Wer per Brief wählt, sollte seinen Wahlbrief rechtzeitig unter Beachtung der Versandschlusszeiten zur Post geben. Alternativ können Wahlbriefe auch direkt in den Briefkasten der der Bürgerberatung (Paulinenstraße 45) oder des Rathauses am Markt (Hintereingang des Rathauses in der Kükengasse) geworfen werden. Damit sie noch bei der Wahl gezählt werden, müssen sie spätestens Sonntag, 26. September, bis 18:00 Uhr in einen städtischen Briefkasten eingeworfen werden. Sie können nicht im Wahllokal abgegeben werden.

Abends können am Wahltag die Ergebnisse der Schnellmeldungen im Internet eingesehen werden unter www.wahl.krz.de. Nachfragen zur Bundestagswahl beantwortet das Team Wahlen der Stadt Detmold unter Tel. 05231/977-114 oder per Mail an wahlen@detmold.de. Alle Informationen finden sich zudem im Internet unter www.detmold.de/wahlen.