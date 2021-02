Vorsicht auf den Straßen und Gehwegen! Gefahr durch lockere Gehwegplatten und Schlaglöcher

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Das Winterwetter hat in den vergangenen Wochen zu Schäden an den Gehwegen geführt und bis zum Ende der Frostperiode werden noch weitere dazu kommen. So sind an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Stolperstellen auf einigen Gehwegen entstanden. Ursache ist die Ausdehnung des Eises im Unterbau der Gehwege. Dadurch heben sich die Platten und das Pflaster an und werden aus dem Verbund gelöst, sodass die Steine teilweise locker und wackelig liegen.

Diese Schäden können erst fachgerecht beseitigt werden, wenn weiterer Frost ausgeschlossen ist. Bis dahin rät die Stadt allen Verkehrsteilnehmern zu erhöhter Vorsicht an diesen Stellen. Gleiches gilt natürlich auch für die Fahrbahndecken, in die das Wetter an manchen Stellen Schlaglöcher gerissen hat. Obwohl der Bauhof hier bereits mit Kaltasphalt die Ausbesserungen gestartet hat, können auch diese Löcher erst bei wärmerem Wetter dauerhaft repariert werden.