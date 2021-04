Vorschau auf das Heimspiel gegen den VfL Bochum

Paderborn. Zum Duell mit dem aktuellen Tabellenführer kommt es für die SCP07-Kicker am 28. Spieltag der Zweitliga-Saison 2020/2021. Gegen den VfL Bochum (Samstag, 10. April, 13.00 Uhr) wollen die Paderborner in der Benteler-Arena ein besseres Ergebnis erzielen als im Hinspiel (0:3). Chef-Trainer Steffen Baumgart erwartet von seinem Team „eine ganz andere Leistung als in Nürnberg“, wo der SCP07 am vergangenen Wochenende eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste.

Die Bochumer haben am vergangenen Wochenende gegen den direkten Konkurrenten Holstein Kiel (2:1) gewonnen und damit ihre Ambitionen auf die Rückkehr in die Bundesliga untermauert. „Der VfL hat die beste Leistung über das ganze Jahr gezeigt und steht zu Recht ganz oben. Im Hinspiel waren wir nicht stark genug gegen diesen Gegner“, erinnerte der Coach in der Pressekonferenz zur Vorschau auf das Spiel an den ersten Vergleich im Dezember 2020.

Bei der Zusammenstellung der Startelf wird Baumgart tief in die Trickkiste greifen müssen, da mit Kapitän Sebastian Schonlau (Sperre nach 5. Gelber Karte) und Uwe Hünemeier (Verletzung an der Wade) beide etatmäßigen Innenverteidiger ausfallen. Marcel Correia, Aristote Nkaka oder Sebastian Vasiliadis stehen als mögliche Alternativen zur Verfügung. Eine Option ist laut Baumgart auch die Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr.

Auf der rechten Seite im Defensivverbund wird voraussichtlich Frederic Ananou zum Einsatz kommen, zumal Johannes Dörfler aus dem Spiel in Nürnberg eine Blessur mitgenommen hat. „Der VfL hat einen sehr guten Plan und unter meinem Kollegen Thomas Reis eine starke Entwicklung genommen. Mit Bochum kommt eine Menge auf uns zu. Dennoch wollen wir auf Sieg spielen“, stellte Baumgart heraus.