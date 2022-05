Von Riesen und Zauberspiegeln – Führung durch das Märchenmuseum

Bad Oeynhausen. Fantasy, Grusel, Mystery: Sie alle haben ihre Wurzeln in den fantastischen und manchmal schaurigen Geschichten der Märchen und Sagen. Im Märchenmuseum Bad Oeynhausen können die Besucher diese Welt der sprechenden Tiere, der heldenhaften Prüfungen und der wundersamen Zauberei kennenlernen – von der sich unsere Vorfahren jahrhundertelang am Herdfeuer erzählt haben. Am 28. Mai 2022 um 16 Uhr führt die Historikerin Sonja Wehmeier durch die Ausstellung. Sie stellt die schönsten Stücke von der Zinn-Märchenwelt bis zur Märchenuhr vor und erklärt, wie Märchen entstanden sind und warum es sie überall auf der Welt gibt. Dazu erzählt sie spannende Geschichten der Brüder Grimm. Im Anschluss haben die Teilnehmer noch Zeit, sich die Ausstellung in Ruhe anzusehen.

Eintritt: 6,-€, ermäßigt: 4,-€

Städtische Museen Bad Oeynhausen

Am Kurpark 3

32545 Bad Oeynhausen