Von Englisch bis Koreanisch: VHS-Sprachkurse jetzt auch online

Detmold/Lemgo. Eine neue Sprache erlernen oder Sprachkenntnisse erweitern – mit den Online-Kursen, die als wöchentlicher Videounterricht live stattfinden, ist dies mit der VHS Detmold-Lemgo trotz Corona-Beschränkungen möglich.

So startet der Kurs „Niederländisch für Anfänger“ (D4851) am Mittwoch, den 3. Februar um 18:15 Uhr mit dem Ziel, den Teilnehmenden die grundlegenden Sprachkenntnisse zu vermitteln, um sich schnell in Alltagssituationen zurecht zu finden.

Auch als wöchentlicher Videounterricht mit Arbeitsmaterialien für zu Hause wird der Basic Business English-Kurs (D4375) auf dem Sprachniveau B1/B2 ab Dienstag, den 9. Februar angeboten. Dieser Kurs vermittelt wichtige Grundlagen in Geschäftsenglisch für Berufstätige und Studenten.

Zudem können sich Interessierte für die Anfängerkurse in Hebräisch (D4821) und Koreanisch (D4823) anmelden, die die VHS Detmold-Lemgo in Kooperation mit der VHS Düsseldorf ab Anfang Februar anbietet.

Eine vorherige Anmeldung für die Online-Kurse ist erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 05231/977-232 oder im Internet unter vhs-detmold-lemgo.de.