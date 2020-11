Vollsperrung der Karlstraße ab dem 19. November

Ab Donnerstag, 19. November, wird die Karlstraße in Bad Lippspringe in Höhe der Hausnummer 37 voll gesperrt. Dort werden Tiefbauarbeiten durchgeführt, die voraussichtlich bis Dienstag, 24. November, dauern.

Bad Lippspringe. In dieser Zeit können die Kita des Deutschen Roten Kreuzes und das Schulzentrum an der Karlstraße aus Richtung „Auf der Mersch" nicht angefahren werden. Ein Schild weist die Verkehrsteilnehmer bereits an der entsprechenden Einmündung darauf hin. Um zu vermeiden, dass es während der Hol- und Bringzeiten am Schulzentrum und an der Kita zu unnötigen Wendemanövern und Staus kommt, werden Autofahrer gebeten, die Karlstraße ab dem 19. November von der Josefstraße aus zu befahren. Über die Straße „In der Masch" können sie diese vor der Vollsperrung wieder in Richtung Josefstraße verlassen. Die Stadt Bad Lippspringe bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung und Verständnis.