Vlothoer Abendmarkt schon am 18.12.2025

Vlotho. Vlothoer Abendmarkt findet in diesem Monat aufgrund der Feiertage bereits am Donnerstag, den 18. Dezember 2025 statt und lädt alle Bürger und Besucher zu einem entspannten Nachmittag auf dem Sommerfelder Platz ein. Von 16:00 bis 20:00 Uhr verwandelt sich der Platz in einen lebendigen Treffpunkt, an dem die lokale Gemeinschaft zusammenkommt, um zu stöbern, zu klönen und die Vielfalt regionaler Produkte zu genießen. Vielleicht findet sich sogar noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk an den Marktständen.

Die Kita Sommerwiese ist auch in diesem Monat vor Ort und bietet leckere Crêpes und Kakao an. Zudem gibt es eine Mitmachaktion für Kinder. Aber auch auf die beliebte Bratwurst muss nicht verzichtet werden. Neben den klassischen Getränken gibt es passend zur Weihnachtszeit Glühwein und Punsch.

Gewürze Lepp wird ebenfalls vor Ort sein. Hier können leckere und fein abgestimmte Gewürze und Gewürzmischungen erworben werden. Auch kleinere Präsente sind im Angebot.

Natürlich sind auch in diesem Monat wieder bewährte Stände vor Ort vertreten. So wird es frischen Fisch, Balsamico Essige und auch Körnerkissen und Tischdecken zu entdecken geben. Auf frischen, selbst gerösteten Kaffee muss ebenso wenig verzichtet werden wie auf Produkte vom Ziegen Rolf wie Felle, Dosenwurst und Wolle.

Alle teilnehmenden Stände finden Sie wie gewohnt auf www.vlotho.de. Der Vlothoer Abendmarkt am 18.12.2025 bietet damit eine ideale Gelegenheit, regional einzukaufen und weihnachtliche Stimmung zu genießen.