Virtueller Infotag an der Fachhochschule des Mittelstands

Die FHM öffnet ihre Pforten für Interessenten – in diesem Jahr digital

Bielefeld. Hochschulluft schnuppern und die eigene Zukunft planen: Das geht beim digitalen Infotag der Fachhochschule des Mittelstands (FHM). Am Samstag, den 20. März 2021 öffnet die FHM in der Zeit von zehn bis 13 Uhr ihre digitalen Türen und informiert alle Interessierten rund um die Möglichkeiten an der FHM zu studieren. Welche Vollzeitstudiengänge im Bachelor und Master gibt es? Welche Programme sind berufsbegleitend neben dem Job möglich? Was für Fernstudiengänge und Weiterbildungen bietet das Angebot? Wie genau funktioniert die Bewerbung auf einen Studienplatz? Dazu gibt es in einem bunten Programm zahlreiche Vorträge und Schnuppervorlesungen. Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt online über die Homepage der Hochschule unter www.fh-mittelstand.de/infotag/.

Interessierte können beim digitalen Infotag unverbindlich die FHM kennenlernen, aktuelle Studierende im digitalen Raum zum Austausch treffen und ihre Fragen direkt an die Studienberaterinnen und -Berater stellen. Die Professorinnen und Professoren werden außerdem zahlreiche Schnuppervorlesungen anbieten, die ebenfalls unverbindlich besucht werden können. Die FHM bietet mit ihren 95 Professoren ein breites Spektrum in den Themenfeldern Psychologie, Pädagogik & Soziales, Wirtschaft, Medien & Kommunikation, Technologie sowie Sport, Ernährung und Gesundheit. Interessierte gelangen ganz einfach per Klick von einem digitalen Raum zum anderen, so dass sie Einblick in möglichst viele Themen erhalten können.

Das Angebot an der FHM Bielefeld ist breit gefächert, im Angebot sind Programme in Vollzeit, berufsbegleitend oder im Fernstudium an der FHM Online-University. Im so genannten Top-Up Modell können sich Studierende außerdem Inhalte aus einer abgeschlossenen Berufsausbildung anrechnen lassen und verkürzen so die Studienzeit bis zum Bachelor auf bis zu zwei Jahre.

Im Bereich Pädagogik & Soziales stehen an der FHM besonders die Studiengänge Sozialpädagogik & Management sowie Soziale Arbeit & Management im Mittelpunkt. Auch Psychologie kann ohne Numerus Clausus mit verschiedenen Schwerpunkten sowohl auf Bachelor als auch Master studiert werden. Der Bachelorstudiengang Physician Assistance bietet neue Chancen für die berufliche Weiterentwicklung von Fachkräften im Gesundheitssektor. Für die kreative Medien- und Kommunikationsbranche qualifizieren Studiengänge wie B.A. Kommunikationsdesign & Werbung, B.A. Online Marketing & Digital Commerce oder B.A. Medienkommunikation & Journalismus.Der Bereich Wirtschaft bietet Studiengänge wie zum Beispiel Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieur oder Digital Business Management an.

Planungssicherheit -das Studium startet trotz Corona-Pandemie auf jeden Fall

Bewerber können sich bereits jetzt für einen Studienplatz ab Oktober anmelden, denn das Aufnahmeverfahren läuft an der FHM komplett digital ab. Wenn ein Präsenzstudium zum nächsten Studienstart aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sein sollte, beginnt das Studium an der FHM zunächst in der Onlinelehre über die Plattform der FHM Online-University. „Wir sorgen für Planungssicherheit. Niemand verliert bei uns durch die aktuelle Situation Studienzeit“, sagt Prof. Dr. Anne Dreier, Rektorin der FHM. Die FHM hat 15 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet und kann deshalb schnell und ohne Qualitätsverlust auf die Pandemie-Gegebenheiten reagieren.