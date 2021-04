vhs@home: Dänisch online lernen mit der VHS

Bielefeld(. Ab dem 13. April veranstaltet die VHS Bielefeld einen neuen, digitalen Anfängerkurs für Teilnehmer*innen ohne Vorkenntnisse. An insgesamt 10 Abenden dienstags von jeweils 18:15 bis 19:45 Uhr gibt es einen Einstieg in die dänische Sprache. Dieser Kurs eignet sich auch hervorragend als Vorbereitung für einen späteren Urlaub in Dänemark.

Als technische Voraussetzung wird benötigt: ein Laptop, Tablet oder Computer mit Lautsprechern. Infos und Anmeldung unter Telefon 51-6811 oder unter www.vhs-bielefeld.de