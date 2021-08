Verlängerte Bewerbungsfristen für Gesundheitsstudiengänge

Für einzelne Studiengänge am Fachbereich Gesundheit der Fachhochschule (FH) Bielefeld können sich Studieninteressierte noch bis zum 31. August bewerben.

Bielefeld (fhb). Die verlängerte Bewerbungsfrist gilt für diese Bachelorstudiengänge: Die beiden kooperativen Studiengänge „Gesundheit mit Schwerpunkt Therapie“ und „Gesundheit mit Schwerpunkt Pflege“ sind jeweils an einen Ausbildungsplatz in einem therapeutischen oder pflegerischen Beruf an einer der kooperierenden Berufsfachschulen gekoppelt. Dadurch entsteht eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis.

Der ausbildungsintegrierte Bachelor Pflege kombiniert den Berufsabschluss zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann mit dem Bachelor of Science. Die FH kooperiert mit verschiedenen Praxiseinrichtungen und verfügt über ein Pflegelabor, in dem komplexe pflegerische Handlungen in einem geschützten Rahmen geplant, durchgeführt und kritisch reflektiert werden können. Studierende erwerben so auf wissenschaftlicher Grundlage Kompetenzen zur professionellen Pflege, Versorgung und Betreuung von Menschen aller Altersstufen.

Außerdem kann man sich noch bis zum 10. September im Losverfahren für den Bachelor „Gesundheit“ bewerben. Voraussetzung für die Aufnahme dieses Studiengangs ist eine bereits abgeschlossene dreijährige Berufsausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflege, Entbindungspflege, als Hebamme, Notfallsanitäterin bzw. Notfallsanitäter, in der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie oder in einem vergleichbaren Beruf. Darüber hinaus die Fachhochschulreife, das Abitur oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung.

Informationen zu den genauen Zulassungsvoraussetzungen der einzelnen Studiengänge:

https://www.fh-bielefeld.de/gesundheit/studienangebot