Verkaufsstart für Bielefeld-Gutschein

Von der Bäckerei bis zum Modehaus: Bielefelder Geschäfte freuen sich auf neues Zahlungsmittel / Ab jetzt in der Tourist-Information und online erhältlich

Bielefeld. Bielefeld Marketing gibt den neuen Bielefeld-Gutschein heraus. Der wiederaufladbare Wertgutschein im Scheckkartenformat soll auf zwei Wegen für zusätzliche Kaufkraft in Bielefeld sorgen: Er wurde als attraktive Geschenkidee konzipiert, aber auch als dauerhaftes Incentive-Angebot für Bielefelder Arbeitgeber.

Ein Gutschein – 100 Prozent Bielefeld

Mit dem neuen Bielefeld-Gutschein wird mehr als nur Geld verschenkt – nämlich ein echtes Stadterlebnis in Bielefeld: ein entspannter Theaterabend, das neue Outfit aus der kleinen Altstadt-Boutique oder ein Wellness-Tag im Ishara. Schon jetzt akzeptieren mehr als 50 Bielefelder Shops, Gastronomie-, Service- und Freizeit-Betriebe den Bielefeld-Gutschein. Und es werden täglich mehr.

„Wir freuen uns sehr über die Entwicklung und die große Akzeptanz. Je mehr Geschäfte am Bielefeld-Gutschein teilnehmen, desto attraktiver wird das Produkt“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing.

Aktives City-Management

Bielefeld Marketing hat den Bielefeld-Gutschein initiiert und in Kooperation mit dem erst kürzlich gegründeten City.Team – bestehend aus Bielefeld Marketing, Wirtschaftsförderung für Bielefeld WEGE und Stadt Bielefeld – entwickelt. Die Bielefeld-Partner als Sponsoren der Stadtmarke Bielefeld sowie der Handelsverband, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), die Kaufmannschaft Altstadt und die Werbegemeinschaft City rund um die Bahnhofstraße unterstützen das Projekt.

„Damit wir eine attraktive Innenstadt zum Flanieren behalten, müssen wir den Handel stärken. Der Bielefeld-Gutschein ist ein tolles Instrument, das Menschen einen Anlass gibt, durch die Bielefelder City zu bummeln“, erklärt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Ostwestfalen-Lippe.

Must-have der Weihnachtssaison 2021

Der Bielefeld-Gutschein ist zunächst in der Tourist-Information im Neuen Rathaus und im Online-Shop erhältlich. Viele weitere Verkaufsstellen werden folgen. Gleich nach dem Aufladen kann der Bielefeld-Gutschein verschenkt und in teilnehmenden Geschäften und Lokalen als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Die Nachfrage dürfte beachtlich sein, denn Bielefeld Marketing wird den Bielefeld-Gutschein intensiv und auf allen Kanälen als clevere Geschenkidee bewerben.

Instrument mit enormer Kaufkraft

Die Wirkung des Bielefeld-Gutscheins sollte nicht unterschätzt werden. Der vielfältig einsetzbare Wertgutschein eignet sich ideal als dauerhaftes Incentive-Angebot für Unternehmen. Immer mehr Beschäftigte in Bielefeld erhalten eine monatliche Zuwendung (ab 2022 in Höhe von bis zu 50 Euro) als steuerfreien Sachbezug in Form der Aufladung des Bielefeld-Gutscheins. Auch als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeitende bietet sich der Gutschein an. So setzen Arbeitgeber in unserer Stadt ein klares Zeichen – für die Bielefelder Innenstadt und den lokalen Handel.

Besondere Aktion zum Verkaufsstart

Wer sich schnell entscheidet, einen Bielefeld-Gutschein direkt vor Ort in der Tourist-Information im Neuen Rathaus zu erwerben, kann sich über 5 Euro freuen. Denn die ersten 1.000 Käuferinnen und Käufer eines Stadtgutscheins im Wert von mindestens 20 Euro bekommen in der Tourist-Information einen extra Bielefeld-Gutschein in Höhe von 5 Euro gratis dazu.

Für Fragen zum Bielefeld-Gutschein steht Félice Bertram, Projektleiterin bei Bielefeld Marketing, gerne zur Verfügung. Kontakt: shop@bielefeld-gutschein.de, Tel. 0521 516999.

Alle Infos: www.bielefeld-gutschein.de