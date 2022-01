Doktortitel – und dann?

Veranstaltung der Hochschulberatung der Agentur für Arbeit Bielefeld

Bielefeld. Nur wenigen promovierten Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen ist es vergönnt, die akademische Karriere mit einer ordentlichen, sicheren und auskömmlichen Professur zu krönen. Andererseits werden Absolvent/innen der Geistes- und Sozialwissenschaften aber „fast überall“ gesucht. Berufsberater Dr. Martin Griepentrog, selbst promovierter Historiker, gibt in einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 11.01.2022, von 16.15 Uhr bis 17.45 Uhr Doktoranden/innen der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften einen Einblick in den Arbeitsmarkt außerhalb der Forschung. Er zeigt auf, wann der Titel nütz, egal ist oder vielleicht sogar auch schadet. Zudem werden mögliche Strategien beim Berufseinstieg betrachtet. Die Veranstaltung findet statt in der Uni Bielefeld, Raum V 2-121 (mit Impfnachweis), oder digital über Skype. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Bielefeld.Hochschulberatung@arbeitsagentur.de