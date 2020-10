Unterstützung bei der Studienwahl

Universität Paderborn bietet Schülerinnen und Schülern Online-Workshops und „Herbstspaziergänge“ auf dem Campus

Paderborn. Wer nächstes Jahr das Abitur in der Tasche haben wird, derzeit aber noch unsicher ist, welche Studienrichtung passen könnte, kann im Oktober an mehreren Angeboten zur Studienwahlorientierung der Universität Paderborn teilnehmen. Die Zentrale Studienberatung bietet neben zwei Online-Workshops am Donnerstag, 15. Oktober, 14 Uhr, und Montag, 19. Oktober, 10 Uhr, auch „Herbstspaziergänge“ auf dem Campus an, um die Universität besser kennenzulernen. Interessierte können am Dienstag, 13. Oktober, und Dienstag, 20. Oktober, jeweils um 15 Uhr, bei den Campusführungen mitmachen und sich dabei über Studienmöglichkeiten informieren. Diese Veranstaltung findet durchgängig draußen sowie unter den aktuellen Abstands- und Hygienemaßnahmen statt. Beide Angebote sind teilnehmerbeschränkt. Anmeldung und weitere Informationen unter: www.upb.de/zsb.

In den Online-Workshops setzen sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in Einzel- und Gruppenübungen intensiv mit den eigenen Interessen und Stärken auseinander und lernen Möglichkeiten zur weiteren Erkundung von passenden Berufs- und Studienfeldern kennen. „Das ist ein wichtiger Schritt in der Studien- und Berufswahlorientierung. Denn Schülerinnen und Schüler, die wissen, was ihnen liegt und was sie gerne machen, haben es leichter, sich für einen konkreten Studiengang oder Beruf zu entscheiden“, so Annkatrin Buchen von der Zentralen Studienberatung. Mithilfe der bereitgestellten Arbeitsmaterialien sowie der Übungen im Online-Workshop erarbeiten die Teilnehmer – in Anlehnung an das Verfahren des TalentKompass NRW – ein eigenes Profil, mit dem sie Ideen für weitere Schritte entwickeln können.

Wer die Herbstferien darüber hinaus sinnvoll nutzen und den Campus der Universität Paderborn genauer kennenlernen möchte, kann sich für einen informativen „Herbstspaziergang“ anmelden: Ein Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung führt dabei in einer kleinen Gruppe über den Campus, während Studienmöglichkeiten vorgestellt, Angebote zur Studienorientierung besprochen und individuelle Fragen beantwortet werden.