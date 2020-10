„Unsichtbarer Stress – Wie Eltern Kinderbetreuung, Haushalt und Familien-Organisation (fair) teilen können“

Laura Fröhlich im Live Web-Vortrag.

Gütersloh. Am Mittwoch, 28. Oktober, 18 bis 20 Uhr laden die DGB Region OWL, die Gleichstellungsstelle und die Volkshochschule der Stadt Gütersloh zum Live Web-Vortrag mit der Journalistin, Bloggerin und Buchautorin Laura Fröhlich ein. Sie befasst sich an diesem Abend mit der gerechten Aufteilung der Familienorganisation.

Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass Fürsorge-Arbeit unsere Gesellschaft zusammenhält. Diese wichtige Arbeit, auch Care-Arbeit genannt, führt oft zu einer starken mentalen Belastung, denn wer sich um andere kümmert, hat selten zu einer bestimmten Zeit Feierabend. Wer kümmert sich um die schulischen Angelegenheiten, um den Haushalt und die Vorräte, um Kinderkleidung, Urlaubs-Packlisten, Geburtstage und soziale Kontakte? Diese mentale Last und die “unsichtbare” Familienorganisation liegen allerdings meist in den Händen von Frauen. Das führt zu Überlastung, finanziellen Nachteilen, raubt Ressourcen für Hobbys und Beruf und verhindert Erholung und Selbstfürsorge.

Laura Fröhlich arbeitet als Journalistin und im Online-Marketing, sie ist Buchautorin und Expertin für Mental Load. Auf ihrem erfolgreichen Blog »Heute ist Musik« beschäftigt sie sich mit Vereinbarkeit, Feminismus und finanzieller Unabhängigkeit von Frauen – Themen, zu denen sie auch Workshops, Webinare und Vorträge hält. An das Studium der Deutschen Literatur in Konstanz und Wien hat sie ein Verlagsvolontariat angeschlossen, war in der Pressearbeit tätig und hat sich als Texterin und Journalistin selbstständig gemacht. Sie lebt in Süddeutschland, ist verheiratet und hat drei Kinder. Laura Fröhlich hat im Juni 2020 das Buch „Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“ veröffentlicht, in dem sie aufzeigt, wie Frau und Mann gemeinsam nach fairen Lösungen für Haushalt, Kinder und Arbeit suchen. Die Autorin weiß, was Mütter auf die Palme bringt – und was der eigene Perfektionismus damit zu tun hat. Sie will die Partnerschaft wieder auf Augenhöhe bringen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Wer nur an dem Live-Web-Vortrag teilnehmen möchten, meldet sich bis zum 23.Oktober per E-Mail unter:owl@dgb.de an. Die Webzugangsdaten werden dann einige Tage vor dem Web-Vortrag per E-Mail versandt.

Wer an dem Live-Vortrag in der Volkshochschule Gütersloh teilnehmen und sich im Anschluss mit den Veranstaltern austauschen möchte, kann sich bis 23. Oktober per E-Mail an:gleichstellung@guetersloh.de anmelden.

Der Eintritt ist frei!