Unglaublich wichtig in NRW

50 Jahre Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Nordrhein-Westfalen

Vor 50 Jahren wurde mit den ersten Fachhochschulen (FHs) in Nordrhein-Westfalen eine gänzlich neue Hochschulgattung etabliert. Seither sind sie aus der Hochschullandschaft nicht mehr wegzudenken und haben sich als Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWs) erfolgreich zu einem gänzlich neuen Hochschultyp weiterentwickelt. Die anstehenden Jubiläen nehmen die HAWs/FHs jetzt zum Anlass, mit einer Kampagne unter dem Motto „Unglaublich wichtig“ auf die hohe Relevanz der praxisorientierten Forschung und Lehre hinzuweisen.

Praxis, Forschung sowie Wissens- und Technologietransfer. All das vereinen die HAWs und FHs heute unter einem Dach. Über die Jahre haben sie sich zu starken Innovationsmotoren entwickelt, die mit ihren Kompetenzen einen wichtigen Standortfaktor für die jeweilige Region darstellen. Dabei kommt ihnen ihr anwendungsorientiertes und praxisnahes Profil zugute, von dem insbesondere die regionale Wirtschaft profitiert. Mit der Weiterentwicklung hat sich aber auch das Studienangebot aufgefächert, so dass heute auch das Sozial- und Gesundheitswesen im Fokus der HAWs steht. Gerade in der aktuellen Corona-Situation hat sich das bewährt, kamen doch viele praktische und innovative Beiträge zur Bewältigung der Krise aus den Reihen der HAWs.

Gleich neun Hochschulen starten 2021 feierlich ins Jubiläumsjahr. Unter dem Motto „Unglaublich wichtig“ erzählen die HAWs in NRW daher von ihrer Vielfalt, Dynamik, Innovationskraft und ihrem Potenzial. Auf der Website nrw.unglaublich-wichtig.de finden sich zum Beispiel viele Erfolgsgeschichten aus der Welt der HAWs/FHs, die zeigen, wie wichtig die praxisorientierten Hochschulen für die Zukunft dieses Landes sind. Gleichzeitig dient das Kampagnenportal als zentrales Element der Kampagne, auf der sich immer neue Infos zu 50 Jahren HAWs in NRW und den Jubiläen der Hochschulen finden lassen.