Rheda-Wiedenbrück, Die Westag & Getalit AG hat sich in Westag AG umbenannt. Mit der Zustimmung der Hauptversammlung vom 20.05.2021 wurde dieser bedeutende Schritt mit der Eintragung im Handelsregister am 02.08.2021 vollzogen. Die Gesellschaft löst damit die übergeordnete Unternehmensmarke von einer seiner Produktmarken. Dadurch wird die Eingängigkeit des Unternehmensnamens erhöht und gleichzeitig ein Signal des Aufbruchs mit einem klar positionierten Markenportfolio an die Mitarbeiter, Kunden und Partner gesendet. Verändert wird das Logo in der Außendarstellung und der Name der Gesellschaft.

Zeitgleich hat das Unternehmen einen Relaunch der Marke „Getalit“ vorgenommen, die dadurch ein geschärftes Profil erhält und für die Zielgruppen erlebbar wird. Dafür wurde eine neue Ausstellung in der Alten Fügerei F10 in Rheda-Wiedenbrück eröffnet, die designorientierten Fachbesuchern aus der Branche einen umfassenden Einblick in die neu gestaltete Marke und die Vielfalt der Materialitäten gibt. Weitere Informationen und einen ersten Eindruck finden Sie unter www.getalit.de und auf dem Instagram-Kanal „getalit_official“.

Über die Westag AG

Die Westag AG positioniert sich als führender Anbieter von verarbeiteten Holzprodukten und Oberflächenmaterialien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu ihrem Portfolio zählen einbaufertige Erzeugnisse wie Türen und Zargen sowie Küchenarbeitsflächen und Fensterbänke. Ebenso fertigt und vermarktet die Gesellschaft Mineralwerkstoffe, dekorative Oberflächen sowie Schalungsplatten und Materialien für die Industrie. Weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter www.westag.de.