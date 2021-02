Turbo-Internet startet im Friedenstal

Herford. In 5 Jahren soll in Herford jeder Haushalt an das schnelle Glasfaseernetz angeschlossen werden.Da möchte Bürgermeister Tim Kähler erreichen. Den Ausbau des Glasfaser-Gebietes haben jetzt die Stadt und Glasfaser NordWest, ein Joint Venture der Telekon und der EWE, angekündeit. Das neue Breitbandnetz wird im Stadtteil Friedenstal ausgebaut. Versorgt werden dort zukünftig 3.800 Haushalte und Unternehmen.

Laut Glasfaser NordWest sorft das neue Netz für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und mehr Lebensqualität in der Region. Der Ausbau beginnt auf öffentlichem Grund, die Glasfasern werden enden vor den Grundstücken der Anwohner. Sobald ein Interessent einen Glasfaseranschluss beauftragt, wird die Immobilie an das Netz angeschlossen. Geschäftspartner für die Endkunden werden zunächst die Telekon oder die EWE sein, später auch andere Anbieter.

Die Deutsche Telekom führt die Bauarbeiten im Auftrag der Glasfaser NordWest durch.

Der Spatenstich ist am 9. März 2021 in der Lutherstraße. Bis Anfang 2022 sollen die Bauarbeiten in diesem Gebiet abgeschlossen sein. Welche Stadtgebiet dann folgen entscheidet sich später.