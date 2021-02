Traumberuf Sportreporter/-in?

Online-Diskussionsrunde u.a. mit Gerhard Delling und Stefan Kretzschmar an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

Bielefeld. Der Beruf des Sportreporters gilt als Traumberuf. Viele junge Leute möchten im emotionalen Umfeld des Profisports arbeiten und für Print, Radio, TV oder auch Onlinemedien, Vereine oder Verbände über große sportliche Ereignisse, über Persönlichkeiten oder einfach über tägliche News berichten. Doch der Beruf hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Wie wird man heutzutage Sportreporter/-in? Was sind wichtige Grundlagen, aber auch Herausforderungen des Jobs?

Darüber sprechen jetzt fünf Protagonisten, die es wissen müssen: Am Donnerstag, den 25. Februar findet an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Hannover eine Diskussionsrunde mit Fernsehmoderator Gerhard Delling, dem ehemaligen Profi-Handballer Stefan Kretzschmar, Sportredakteur Thorsten Berner und dem Leiter des Instituts für Sportkommunikation, Prof. Dr. Marcus Bölz, statt. Die Moderation übernimmt Radiomoderator Sören Oelrichs. Die Veranstaltung wird ab 17:30 Uhr online übertragen, eine Anmeldung ist auf der Webseite der Hochschule unter www.fh-mittelstand.de/traumberuf-sportreporterin kostenfrei möglich.

Sportkommunikation ist ein junges und trendorientiertes Arbeitsfeld. Sportreporter/-innen sind ständig gefordert, neue Wege zu gehen. Gefragt sind Innovation, Kreativität, Leidenschaft und ein gutes Netzwerk. Die Fachhochschule des Mittelstands bietet deshalb den Bachelorstudiengang Sportjournalismus & Sportmarketing an, der auch von Spitzensportlern parallel zu ihrer sportlichen Laufbahn studiert werden kann. Auch Moderator Gerhard Delling hat an der FHM Hannover in diesem Feld als externer Lehrender Unterrichtseinheiten übernommen. Er verstärkt damit das dortige Institut für Sportpublizistik – und den nachgefragten Studiengang.



