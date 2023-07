TOP 100-Auszeichnung: Ranga Yogeshwar würdigt die Wortmann Gruppe

Wortmann nimmt erfolgreich am Innovationswettbewerb TOP 100 teil und schafft es im bisher größten Starterfeld der TOP 100-Geschichte in die Riege der innovativsten Mittelständler Deutschlands

Detmold. Glückwünsche auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar gratuliert der Wortmann Schuh-Holding KG aus Detmold zu ihrer Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Freitag, 23. Juni, für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang das TOP 100-Siegel erhalten haben. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 30. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte Wortmann besonders in der Kategorie „Innovationserfolg“.

TOP 100 ermittelt transparent, nachvollziehbar und auf wissenschaftlicher Basis die innovativsten Unternehmen des Mittelstands. Ausschlaggebend für einen Erfolg bei TOP 100 sind dabei nicht einzelne Erfindungen, sondern das Innovationsmanagement und der Innovationserfolg eines Unternehmens. Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, bewerteten Prof. Dr. Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team die Kandidaten in fünf Kategorien. Besonders wichtig ist dabei, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in der Zukunft wiederholbar sind.

Damit alle Bewerber die gleichen Chancen haben, wird das Siegel – abhängig von der Mitarbeiteranzahl – in drei Größenklassen vergeben. „Bei TOP 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt“, sagt Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs. „Dominieren Routinen und Gewohnheiten oder ist das Unternehmen in der Lage, Bestehendes zu hinterfragen, kreativ und neu zu denken und sich erfolgreich am Markt durchzusetzen? Wir analysieren diese Fähigkeit anhand von mehr als 100 Prüfkriterien.“ Wortmann konnte in der Kategorie „Innovationserfolg“ auf ganzer Linie überzeugen.

Die Wortmann Gruppe aus Detmold sieht es als Zukunftsaufgabe mehr Nachhaltigkeit in die Branche zu bringen. „Die Nutzung von recycelten Materialien, der Einsatz erneuerbaren Energie und alternativer Rohstoffe – das sind entscheidende Faktoren für eine nachhaltigere Zukunft“, erläutert Jens Beining, Geschäftsführender Gesellschafter der Wortmann Gruppe. Dieser Fokus zahlt sich aus: Mit der Marke „Tamaris“ hat das Unternehmen es geschafft Marktführer für vegane modische Damenschuhe zu werden. Bei biobasierten Materialien ging Wortmann aber zuletzt noch einen Schritt weiter. So entwickelte das Team eine Pantolette aus Pilzmaterial mit einer Laufsohle aus Alge. „Mit solchen Produkten wollen wir zeigen, dass es möglich ist, nachhaltige Materialien auch industriell für die Schuhproduktion zu verwenden“, berichtet der Geschäftsführer. Er ist stolz auf die Pionierarbeit, die sein Unternehmen immer wieder leistet.

Allerdings sind Produkte nicht die alleinigen Innovationstreiber eines Unternehmens. Es sind vor allem veränderte Prozesse und neue Dienstleistungen, die den Erfolg der Wortmann Gruppe nachhaltig sichern. „In unserer Branche ist es ganz entscheidend, schnell und flexibel zu reagieren. Dazu gehören digitale Messekonzepte oder das interaktive Feature Guided Shopping, das uns virtuelle Verkaufsgespräche ermöglicht. Innovationen, stabile und resiliente Unternehmensführung, aber nicht zuletzt auch nachhaltiges Handeln: „Das sind die Säulen unserer Zukunftsfähigkeit“, sagt Beining abschließend.

Hier geht es zum Top100-Unternehmensportrait: Wortmann Schuh-Holding KG – TOP 100

Über die Wortmann Gruppe

Die Wortmann Gruppe, Detmold, bekannt vor allem durch ihre Marke Tamaris, gehört zu den größten Schuhproduktions- und -vertriebsunternehmen in Europa und gilt als Marktführer für modische Damenschuhe. Die Kollektionen werden weltweit in über 70 Ländern und mehr als 15.000 Schuhgeschäften angeboten. Zur Unternehmensgruppe zählen neben der Topmarke Tamaris die Marken Marco Tozzi, Caprice, Jana und s.Oliver shoes. Dazu kommt die Novi Footwear International Co. Ltd. in Hongkong, die zahlreiche globale Handelsketten zu Ihren Kunden zählt. International hat die Gruppe über 1.100 Mitarbeiter. Weltweit produzieren ca. 30.000 Arbeitskräfte für das Detmolder Unternehmen.