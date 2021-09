Tonika e.V.: Neuer Paderborner Kulturverein startet mit attraktivem Herbst-Programm!

Paderborn. Die Liste Paderborner Kulturvereine ist um eine Organisation reicher: mit Tonika e.V gibt es ein neues Forum für alle, die Kultur als wichtigen Impuls sehen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Den Startschuss machen im Herbst verschiedene Workshop-Angebote vom nachhaltigen Kochen bis zu Musik-Angeboten mit Echo-Preisträger Peter Heppner („Hier kommt die Flut“) oder Rap-Legende Turbo B. (Snap, „I’ve got the Power, „Rhythm is a Dancer“).

„Tonika e.V. ist ein multinationaler Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und Gesellschaft“, so die 1. Vorsitzende Ariane Schmitt-Chandon. „Auf Basis von Vielfältigkeit und multinationalem Denken wollen wir mit unseren Projekten, Events und Workshops zum Austausch und zum Erleben von zeitgenössischer Kunst, Kultur und sozialen Themen einladen.“ Erste Projekte des Vereins wurden bereits in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Erinnerungskultur (DIFEK), das seinen Sitz ebenfalls in Paderborn hat, umgesetzt. Dazu gehören das Musikdrama „Die Kinder der toten Stadt“ und das Toleranz-Musical „The Coloured Circle“; beide Projekte sind in erster Linie ein Angebot für Schulen.

Besonders stolz ist der Verein über die Mitgliedschaft des weltberühmten Violinisten Prof. Igor Epstein und über die Ehrenmitgliedschaft der Holocaustüberlebenden und Bundesverdienstkreuzträgerin Edith Erbrich.

„Im Herbst haben wir ganz spannende Workshops für Jugendliche im Programm“, erzählt der 2. Vorsitzende Holger Schmiedl. „Dafür konnten wir unter anderem die bekannten Musiker Peter Heppner und Turbo B. gewinnen. Zusätzlich wird es zum Thema „nachhaltiges Kochen“ ein zweitägiges Seminar mit Sterne-Koch Christoph Hesse geben. Alle unsere Angebote sind für die Teilnehmer kostenlos.“ Diese kostenlosen Angebote werden ermöglicht durch Förderungen des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundesprogramms „Kultur macht stark“.

Detaillierte Informationen gibt es auf der Webseite www.tonika-ev.de. Anmelden kann man sich über tonika@tonika-ev.de oder postalisch unter Tonika e.V., Meinwerkstraße 7-9, 33098 Paderborn.

Hier eine Übersicht der kommenden Events (überall Anmeldung erforderlich, es gilt immer die 3G-Regel):

Grundlagen moderner Musikproduktion

Datum: 12.10.2021, ab 11 Uhr, LAVA Studios Paderborn, Alter 12 – 18 Jahre

Wie kann man einen Song produzieren? Dieser Workshop ist für alle gedacht, die sich für Musikproduktion interessieren, aber noch keine Erfahrung sammeln konnten. Vorwissen ist nicht nötig. Es gibt eine Einführung in die DAW (Digital Audio Workstation), Bearbeitung von Midi und Audio Spuren sowie in die Anwendung von EQ, Kompression, Effekten, Pegeln etc.

Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten: tonika@tonika-ev.de

Wir bauen einen Rap-Beat – Vom Sample bis zur 808!

Datum: 13.10.2021, ab 11 Uhr, LAVA Studios Paderborn, Alter 15 – 21 Jahre

Der Workshop ist ein Muss für alle Hip-Hop Fans, die schon immer ´mal wissen wollten, wie man einen eigenen Hip Hop-Beat produziert. Die Teilnehmer*innen können Ihre Ideen mit einbringen und auch diverse Stilrichtungen vorschlagen. Es werden bekannte Beats analysiert und erste Schritte vom Arrangieren bis Mixdown und Mastering erklärt.

Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten: tonika@tonika-ev.de

„Schnell – Gesund – Lecker“: Seminar mit Sternekoch Christoph Hesse

Datum: 14.10. und 15.10.2021, ab 11 Uhr, Alter 12 – 18 Jahre + Begleitung (Ort wird noch bekannt gegeben)

Schnell, gesund und lecker: unter diesem Motto können Nachwuchs- Köchinnen und – Köche bei Sternekoch Christoph Hesse lernen, wie man ganz einfach gesund, ausgewogen und nachhaltig kochen kann. Den Kindern soll dabei ein Bezug zu frischen Lebensmitteln und der Spaß am gemeinsamen Kochen vermittelt werden. Der Kochkurs bietet nach einer Einführung das Vor- und Zubereiten der Gerichte, Verköstigung mit anschließender Nachbereitung und Reflexionsrunde.

Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten: tonika@tonika-ev.de

Wie schreibt man einen Hit? Songwriting-Workshop mit Peter Heppner

Datum: 21.10 bis 24.10.2021 jeweils ab 11 Uhr, LAVA Studios Paderborn, Alter 13 – 18 Jahre

Dieser Workshop ist perfekt für Nachwuchs-Komponistinnen und – Komponisten, die das professionelle Songwriting lernen wollen. Es ist eine Kooperationsprojekt mit dem Paderborner Jugendkulturzentrum MultiCult. Seminar-Leiter ist kein Geringerer als Echo-Preisträger Peter Heppner, einer der profiliertesten und erfolgreichsten deutschen Musik-Autoren. Mit Heppner wird in dem Seminar getextet und komponiert; am Ende soll ein fertiger Song aufgenommen werden. Auf in die Charts!

Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten: tonika@tonika-ev.de

Hip-Hop Workshop mit Rap-Legende Turbo B.

Datum: 17.11.2021, ab 17 Uhr, LAVA Studios Paderborn, Alter 15 – 20 Jahre

Mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern und Auftritten u.a. mit Michael Jackson gehört Turbo B. zur Champions-League der Rap-Szene. Mit „I’ve got the Power“ und „Rhythm is a Dancer“ schrieben er und sein Musikprojekt „Snap!“ Musikgeschichte und legten die Blaupause zum Sound der 90er Jahre. In dem Workshop in den LAVA Studios Paderborn erklärt Turbo B., wie man gute Raps schreibt und dazu die passenden Beats produziert.

Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten: tonika@tonika-ev.de