Tolle kostenlose Ferienprojekte für 10- bis 14-Jährige

Paderborn. Mit den Sommerferien starten in Paderborn wieder viele Kulturrucksack-Projekte. Einige Plätze sind aufgrund der jetzt möglichen Urlaubsplanung wieder frei geworden.

So können die jungen Teilnehmer*innen zusammen mit dem Designer Pierre Kracht zum Beispiel vom 5. bis 9. Juli 2021 in der offenen Werkstatt FREIWERK skulpturale Architekturmodelle entwickeln und selber bauen. Dafür ist Fantasie gefragt und ein bisschen Ausdauer. Workshopleiter Pierre Kracht unterstützt jeden Schritt von der Ideenfindung bis zur Präsentation. Am 5. und 6. Juli können die Jugendlichen bei der Künstlerin Claudia Cremer-Robelski malerische Techniken mit Acrylfarbe erlernen.

Das Thema können Helden sein. Der Streetart-Künstler Edwin Bormann bietet am Freitag, 6. August 2021 und Freitag, 13. August 2021 einen kleinen Workshop an, bei dem die Teilnehmenden ein Motiv ihrer Wahl auf ein T-Shirt drucken können. Und einen Schreibworkshop können junge Schriftsteller*innen bei der bekannten Poetry Slammerin Sarah Lau vom 27. Juli bis 30. Juli oder bei der Krimiautorin Maren Graf vom 12. bis 14. Juli 2021 mitmachen. Spannende Erkundungen können die 10- bis 14-Jährigen „Entlang der Pader“ machen, wenn sie mit dem Stadtmuseum unterwegs sind und sich fragen, ob es einen Duft gibt, der typisch für die Stadt ist,oder mit dem Naturschutzbund NaBu unsere Wasserversorgung unter die Lupe nehmen. Mit dem Naturkundemuseum werden sie ins Wasser gehen und Fauna und Flora und mit dem HNF das Wasser der Pader untersuchen. Eine Anmeldung zu den Workshops sind möglich unter www.paderborn.de/Kulturrucksack. Dort kann man sich auch das gesamt Programm des Kulturrucksacks in Paderborn noch einmal ansehen.