Theater-Spielclub für Kinder ab 8 startet

Gütersloh. Am kommenden Montag, den 26. Oktober, startet die neue Theatergruppe „Spielclub Spionage 8+“ im Theater Gütersloh. Der Spielclub richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die Lust auf intensive Theaterarbeit haben. Er findet bis Juni 2021 jeweils montags in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr statt. Freie Plätze sind noch vorhanden.

Unter Leitung des Theaterpädagogen Sascha Kubiak entdecken die Kinder die Theaterwelt. Sie schlüpfen in verschiedene Rollen und die dazu passenden Kostüme. Über die Dauer der aktuellen Spielzeit arbeitet die Gruppe gemeinsam an einer größeren Inszenierung, die am Ende aufgeführt wird. Vorerfahrungen sind für die Teilnahme am Spielclub nicht erforderlich, der Spaß am Theaterspielen genügt.

Eine Anmeldung für den Spielclub ist bei Theaterpädagogin Ilka Zänger per E-Mail an IlkZngrgtrslhd möglich. Die Teilnahmegebühr für die gesamte Spielzeit 2020/2021 beträgt 80 Euro. Für Jugendliche ab 13 Jahren gibt es im Theater Gütersloh den „Spielclub Spionage 13+“.