THE WOODSTOCK GENERATION IS ALIVE – KEEP ON CHOOGLIN

CCR – drei Buchstaben, die das Gesicht des Rock’n’Rolls zwischen 1969 und 1972 nachhaltig veränderten.

Bielefeld. Creedence Clearwater Revival und ihr Frontmann John Fogerty eroberten die Welt mit einfachen, aber einprägsamen Gitarrenriffs, die heute noch mustergültig sind. Sie waren – was kaum bekannt ist – die Headliner des WOODSTOCK-Festivals und verkauften zu jener Zeit mehr Schallplatten als die Beatles; ein Hit jagte den nächsten. „Proud Mary“, „I Put A Spell On You“ oder „Bad Moon Rising“ sind nur einige der Titel, die CCR weltberühmt machten. Hey Tonight, Bad Moon Rising, Proud Mary, Suzie Q. sind nur eine sehr kleine Auswahl an Songs, die auch heute noch jeder, der in dieser Zeit aufgewachsen ist, kennt und liebt.

Sicher – mit Tanzmusik hat das Ganze wenig zu tun, eher mit gutem alten Rock ́n Roll und Country-Musik, mit aufgedrehten Autoradios und Chicken Shack Gitarren, eben das aufregende Feeling, mit einem offenen Thunderbird durch zur Fisherman ́s Wharf zu fahren und in voller Lautstärke „It came out of the sky“ zu hören !!

Für alle Fans hierzulande kommt jetzt auch die beste Nachricht:

Seit 1997 gibt es sie wieder – nicht im Original- aber verdammt nah dran: Die CCR REVIVAL BAND!

Eine Stimme, die der John Fogerty ́s nicht nachsteht; eine Band, die noch versteht zu rocken und ein Programm, das alle großen und kleinen Hits von Creedence Clearwater Revival beinhaltet.

Ungetrübte Spielfreude, Power und Engagement auf der Bühne machen ihre Auftritte immer zu etwas ganz besonders Aufregendem! Wenn Schweißtropfen zusammen mit der geballten Energie der CCR-Songs von der Bühne fliegen, ist das ganz sicher die CCR REVIVAL BAND!

EINTRITT

Termin: Samstag, den 02.20.2021, 20.00 Uhr.

VVK 12,00 € (plus 10% Gebühr)

AK 15,00 €

VVK bei www.ticket-regional.de, BÜZ, Ticket-Express

Es gelten die Regelungen der Corona-Schutzverordnung zur jeweiligen Inzidenzstufe.