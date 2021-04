Neue Speaker Series von Open Innovation City startet am 20. April um 18 Uhr

Bielefeld. Das Projekt Open Innovation City startet sein neues Format: die Speaker Series „Talking About Innovation“. Am 20. April 2021 findet um 18 Uhr das Kickoff-Event des neuen Formats digital statt. Eingeladen sind alle Interessierten, die sich mit dem Thema Open Innovation erstmals oder weiterführend auseinandersetzen möchten. Open Innovation, was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Für viele ist es ein augenscheinliches Fachwort, dass sie noch nie gehört haben und sie wissen nicht, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Doch was genau bedeutet „offene Innovation“? Wo finden sich offene Innovationen, für wen eignet sich dieses Prinzip und an wie genau können verschiedene Bereiche einer Stadtgesellschaft, also auch Bürger:innen damit in Berührung kommen oder es sogar (für sich) nutzen?

All diese Fragen möchte das neue Format des Projekts Open Innovation City, die Speaker Series „Talking About Innovation“ in den nächsten Wochen und Monaten regelmäßig beantworten. Dafür sind spannende Gäste eingeladen, die ihre Eindrücke und Erfahrungen rund um Open Innovation mit einem breiten Publikum (virtuell) teilen möchten.

Für das Kickoff-Event, das am 20. April 2021 um 18 Uhr stattfindet, konnte das Projekt zwei spannende Frauen gewinnen, die auch darüber sprechen werden, was mit und durch offene Innovationsprozesse entstehen kann:

• Anne Kjaer Bathel, CEO & Gründerin der ReDI School of Digital Integration

• Dr. Lisa Schmidthuber, Public Management & Governance der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien)

Interessierte können kostenlos teilnehmen und sich vorab über unsere Website: www.openinnovationcity.de für das Event anmelden. Dort wird auch der Link zum Livestream am Tag des Events verfügbar sein.