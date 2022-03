Tag der offenen Tür an der FHM am 12. März

Vorstellung des Campus und der Studiengänge, Schnuppervorlesungen und Workshops

Bielefeld. Am Samstag, den 12. März 2022 öffnet die Fachhoch­schule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld von zehn bis 13 Uhr ihre Cam­pustüren für alle Studieninteressierten zu einem Infotag. Ob in Vollzeit, berufs­begleitend, dual, trial oder als Fernstudium – wer überlegt, dieses Jahr seine aka­demische Laufbahn zu starten, der kann sich gemeinsam mit den Eltern und der Familie beim Tag der offenen Tür der FHM sowohl online als auch in Präsenz über die Möglichkeiten informieren. Im Programm sind Fachvorträge der Profes­sorinnen und Professoren aus den Studienbereichen Psychologie, Pädagogik & Soziales, Wirtschaft, Medien, Technologie, Sport, Gesundheit und Ernährung. Außerdem stehen Studierende Rede und Antwort zu ihrem Studienalltag. Selbst­verständlich werden in der Studienberatung an diesem Tag alle Fragen rund um die FHM beantwortet. Die Veranstaltung findet hybrid statt, das heißt, es gibt ein Online-Programm unter www.fh-mittelstand.de/infotag und weitere Veranstaltun­gen im Präsenz am Campus in der Ravensberger Straße 10G, 33602 Bielefeld.

„Wir freuen uns auf zahlreiche Studieninteressierte“, sagt Prof. Dr. Anne Dreier, Rek­torin der FHM. „Wer Wert auf eine besondere Verbindung von Theorie und Praxis, per­sönliche Betreuung direkt durch die Professorinnen und Professoren und auf kleine Studiengruppen legt, der ist an der FHM richtig. Bei unserem Tag der offenen Tür sind alle willkommen, sowohl Abiturienten, als auch Interessenten, die bereits fest im Job stehen und berufsbegleitend nun den nächsten Schritt gehen möchten.“

Auszug aus dem Programm beim Tag der offenen Tür der FHM Bielefeld:

Beim FHM-Infotag finden Campus-Rundgänge und zahlreiche Fachvorträge statt. Unter anderem hält Prof. Dr. Vera Seidemann ab 10:30 Uhr eine Online-Schnuppervorle­sung aus dem Studiengang B.A Marketing Management, das Thema ist „Influencer Marketing“. Um 11:30 Uhr gibt es eine Psychologie-Online-Vorlesung mit dem Titel „Wie überzeugt man andere? Ein Einblick in die Sozialpsychologie“ von Prof. Dr. Erko Martins. Um 12:30 Uhr stellt Prof. Dr. Marcus Bölz, Leiter des Instituts für Sportwis­senschaft der FHM, in einem Online-Vortrag das Thema „Sportjournalismus – Wege in den Traumberuf“ vor. Das gesamte Programm ist unter www.fh-mittelstand.de/infotag zu finden.

Über die Fachhochschule des Mittelstands (FHM):

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist eine staatlich anerkannte, private Fachhochschule mit aktuell 5.548 Studierenden, 250 Mitarbeitern, 97 Professoren und 400 Experten aus der Wirtschaft als Lehrbeauftragte an den Standorten Bielefeld, Bamberg, Berlin, Düren, Frechen, Hannover, Köln, Rostock und Schwerin. Das Angebot umfasst 51 Studiengänge in den drei Fachbereichen Wirtschaft, Medien sowie Personal, Gesundheit & Soziales. Studierende können in Vollzeit, Teilzeit, dual oder im Fernstudium den Bachelor oder Master absolvieren. Auch Promotionsprogramme in Kooperation mit britischen Universitäten gehören zum Angebot der Hochschule. Das Portfolio wird komplettiert durch ein breites Weiterbildungsprogramm. Die FHM wurde im Jahr 2000 vom Mittelstand für den Mittelstand in Bielefeld gegründet und hat sich seither durch anwendungsorientierte Forschung und Praxisprojekte als starker Partner für die Wirtschaft etabliert. Gesellschafter ist die Stiftung Bildung & Handwerk aus Paderborn.