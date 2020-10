Astronomie und Natur in den Herbstferien mit der VHS

Rheda-Wiedenbrück, OWL: Wollt ihr eine Fuß-Reise zu unsern Nachbar-Planeten am Fr. 16.10. und Sa. 17.10.2020 ab 19 – ca.22 Uhr machen? Der Hobbyastronom Arnold Hoppe und eine fachkundige Begleitung nehmen euch mit auf einen fantastische Wanderung zu den Planeten und Sternen unseres Himmels.

Während der kleinen Wanderung in die Natur hinaus erfahrt ihr vieles über Kräuter am Wegesrand und die Geräusche der Nacht. Das Auffinden der Sternbilder am Nachthimmel wird durch die entsprechenden Erklärungen hierzu spannend vermittelt. Jeder wer ein Fernglas hat, sollte dies mitbriungen. Bei guter Sicht wird ein Teleskop für die Planeten-Beobachtung bereit stehen Die vorbeihuschenden Fledermäuse können mit einem Gerät höhrbar gemacht werde. Einige mythologische Geschichten zum Sternbild Großer Bär oder zur Kassiopeia mit ihrer hübschen Tochter Andromeda dürfen da natürlich nicht fehlen. Dies ist ein Abend der nicht nur Kinder und Neugieriege von 8-96 Jahren faszinieren wird. Eine Anmeldung zu den 3 Terminen ist unbedingt erforderlich bei der www.VHS-RE.de, auch wegen der begrenzten Teilnehmerzahl. Start und Ziel ist das VHS-Haus der Kreativität in Rheda-Wiedenbrück, Lange Strasse

Termine:

Herbstferien: Sternen-Nacht-Wanderung für die ganze Familie Fr. 16.10.2020, 19 – ca.22 Uhr

Haus der Kreativität, Treffpunkt: vor dem Haus der Kreativität

Herbstferien: Sternen-Nacht-Wanderung für die ganze Familie Sa. 17.10.2020, 19 – ca. 22 Uhr

Haus der Kreativität, Treffpunkt: vor dem Haus der Kreativität

Herbstferien: Sternen-Nacht-Wanderung für die ganze Familie Fr. 23.10.2020, 19 – ca. 22 Uhr

Haus der Kreativität, Treffpunkt: vor dem Haus der Kreativität