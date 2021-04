Steffen Baumgart wird den SCP07 im Sommer verlassen

Paderborn. Die Entscheidung ist gefallen: Nach vier erfolgreichen Jahren wird Steffen Baumgart seinen Vertrag als Chef-Trainer des SCP07 im Sommer 2021 nicht verlängern. Diese Position teilte der Coach dem Verein nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen mit. Im Endspurt der Zweitliga-Saison 2020/2021 will Baumgart mit seinem Team noch so viele Punkte holen wie möglich und sich mit einer respektablen Platzierung aus Paderborn verabschieden.

In einer schwierigen Situation übernahm Baumgart am 16. April 2017 das Traineramt an der Pader, konnte den sportlichen Abstieg in die Regionalliga trotz elf Punkten aus den verbleibenden fünf Spielen aber nicht verhindern. Weil der TSV 1860 München die Zulassung nicht bekam, blieb der SCP07 in der 3. Liga und startete unter Regie von Baumgart eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Neben den Westfalenpokal-Siegen 2017 und 2018 gelang dem Team im Jahr 2018 der Aufstieg in die 2. Bundesliga und 2019 der direkte Durchmarsch in die Eliteklasse.

In der zweiten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte erwarb sich der SCP07 mit erfrischendem Offensivfußball viele Sympathien, konnte die Spielklasse aber nicht halten. Die Saison 2020/2021 ging der SCP07 mit dem Ziel an, sich in der 2. Bundesliga zu akklimatisieren und langfristig unter den Top 30-Mannschaften im deutschen Profifußball zu etablieren. Nach 27 Spieltagen rangieren die Paderborner aktuell mit 35 Punkten im Mittelfeld der Tabelle, benötigen aber noch einige Zähler zum sicheren Klassenerhalt.

„Steffen Baumgart hat sich hier in Paderborn ein sportliches Denkmal gesetzt und an der Erfolgsgeschichte des Vereins über viele Jahre maßgeblich mitgeschrieben. Wir respektieren seine Entscheidung, die nun am Ende eines langen und ernsthaften Abwägungsprozesses steht und für beide Seiten Klarheit schafft. Es geht jetzt darum, gemeinsam die laufende Spielzeit zu einem erfolgreichen Ende zu führen“, betont Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

„Ich hatte und habe in Paderborn eine unglaublich spannende und intensive Zeit, in der wir gemeinsam bemerkenswerte Erfolge erzielen konnten. In den vergangenen Wochen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nun Zeit ist für eine Veränderung. Ich bin den Verantwortlichen in Paderborn und insbesondere Fabian Wohlgemuth sehr dankbar für die offenen und vertrauensvollen Gespräche. Jetzt konzentriere ich mich voll auf die Endphase der laufenden Saison“, sagt Baumgart.