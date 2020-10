Stefan Susat geht

Gütersloh. „Aus der sozialen Ecke nie rausgekommen.“ So bezeichnet Stefan Susat das, was er in 28 Jahren beim Kreis Gütersloh gemacht hat. Seit Anfang Oktober ist der Beamte Vorstand des Jobcenters Lippe, einer Anstalt öffentlichen Rechts. Stationen beim Kreis Gütersloh waren das Amt für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, das Sozialamt, Fallmanagement, Pflege, Sachgebietsleitung BaföG und Grundsicherung, die Gründung der GTaktiv, Materielle Hilfen.

Fünf Jahre lang leitete Susat im Jobcenter die größte der Abteilungen: Materielle Hilfen. Dass er seine Wohlfühlzone mit diesem Jobwechsel noch mal verlässt, betont der 50-Jährige, der in Gütersloh als ein streitbarer, aufrichtiger Kollege und als authentische Führungskraft gilt. Als ein Experte im Sozialrecht und von den Kollegen „wandelndes SGB“ (Sozialgesetzbuch) genannt, übernimmt Susat nun in Lippe ein Jobcenter mit 400 Mitarbeitern. Nach eigenen Angaben hat es ihm die meiste Freude gemacht, zu sehen, wie Mitarbeiter sich weiterentwickeln und diesen Weg zu begleiten. Nachfolgerin von Stefan Susat wird die Juristin Kathrin Meister; sie war bisher seine Stellvertreterin.