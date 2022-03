Startschuss zum Kreiswettbewerb 2022 „Unser Dorf hat Zukunft“

Kreis Lippe. Im Kreis Lippe fällt der Startschuss zum 38. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Zum Auftakt lädt der Kreis Lippe zu einer Infoveranstaltung am Freitag, 25. März, um 16:30 Uhr ein.Landrat Dr. Axel Lehmann wird als Schirmherr die Veranstaltung eröffnen: „Der Dorfwettbewerb ist ein wichtiges Instrument der dörflichen Entwicklung. Bürger und Bürgerinnen können zeigen, wie sie die Lebensqualität in ihren Heimatorten erhalten und Vorbilder für weitere lippische Dörfer sein.“

Bei der Veranstaltung berichtet Mario Hecker von Heimatverein Bavenhausen, dem Siegerdorf von 2017, über die Vorarbeiten und die Präsentation des Dorfes während der Bereisung. Zudem gibt die Jury organisatorische Hinweise und erklärt die Bewertungskriterien. Auch die „DorfFunkApp“ wird vorgestellt. Anmeldungen zur Online-Veranstaltung sind bis Freitag, 18. März, unter Dorfwettbewerb@kreis-lippe.de möglich.

Der 38. Kreiswettbewerb sollte bereits im Frühjahr 2020 stattfinden, pandemiebedingt verschob sich die Veranstaltung jedoch zweimal. Die Bereisung startet in diesem Jahr am Montag, 23. Mai, und läuft bis Freitag, 3. Juni. Dörfer, die am Wettbewerb teilnehmen wollen, können sich bis zum 10. April bewerben. Alle Informationen zur Teilnahme gibt es unter www.kreis-lippe.de oder bei Birgit Griese-Lödige unter 05231 627941.