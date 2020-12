Städtische Laubsammlung endet

Gütersloh. In der 50. Kalenderwoche. Die diesjährige Laubsammlung des Fachbereichs Stadtreinigung geht in die finale Runde. In dieser Woche (50 KW) werden die städtischen Laubsäcke zum letzten Mal geleert. Auch die Ausgabe der Laubsäcke wird eingestellt. Die nächste Möglichkeit Gartenabfälle, Laub, Weihnachtsbäume und ähnliches gebührenfrei abzugeben ist am Samstag, 9. Januar 2021. Dann können diese Abfälle von 7 Uhr bis 14 Uhr am Kompostwerk Gütersloh, Am Stellbrink 25, 33334 Gütersloh oder am Entsorgungspunkt Gütersloh, Carl-Zeiss-Str. 58, 33334 Gütersloh angeliefert werden.