Stadtwerke Gütersloh: E-Sharing ab sofort ohne Registrierungsgebühren

Gütersloh. Noch einfacher, noch günstiger, noch kundenorientierter: Die Stadtwerke Gütersloh verstärken erneut die Attraktivität ihrer E-Sharing-Angebote. Den Anfang macht das Car-Sharing: Ab sofort entfällt hier die einmalige Registrierungsgebühr. Sharing-Nutzer sparen damit bei der Anmeldung rund 30 Euro. Keine Grundgebühr, keine festen Kosten: Ideale Rahmenbedingungen

„Unsere umweltschonenden Mobilitätsangebote sollen für jedermann nutzbar und keine Frage des Geldbeutels sein“, sagt Lara Wölm, Mobilitätsmanagerin bei den Stadtwerken. „Keine Grundgebühr und keine festen Kosten: Die Rahmenbedingungen sind ideal und erleichtern die Entscheidung für umweltschonende Mobilität.“ Künftig zahlt jeder Kunde also nur noch dann, wenn er ein Fahrzeug tatsächlich bucht.

Dass der Wegfall der Registrierungsgebühr Anpassungen im Preissystem des CarSharings nach sich ziehen könnte, verneint Wölm deutlich. „Es bleibt dabei: Wer eines unserer Autos mietet, der zahlt wie gewohnt für die erste Stunde 6,99 Euro. Anschließend werden für jede weitere halbe Stunde 3,49 Euro pro Fahrt fällig.“

E-CarSharing der Stadtwerke immer beliebter

Mit dem Wegfall der Registrierungsgebühren bereiten die Stadtwerke ihren Sharingnutzern einen noch leichteren Weg, um aktiv einen Teil zum Klimaschutz beizutragen. Schließlich verzeichnet das heimische Versorgungsunternehmen seit Einführung des Sharings Ende 2018 eine stetig steigende Nachfrage. Allein im vergangenen Jahr sind die – damals noch vier – Elektroautos der Sharing-Flotte mehr als 31.000 Kilometer gefahren.

Auch E-RollerSharing künftig ohne Registrierungsgebühr

Zwar befindet sich die E-Roller-Flotte der Stadtwerke aktuell noch in der Winterpause, doch auch hier lassen gute Nachrichten nicht auf sich warten. „Sobald unsere Fahrzeuge wieder zur Buchung bereitstehen, gibt es auch hier keine Registrierungsgebühr mehr. Gezahlt wird nur dann, wenn man einen Roller mietet“, so Wölm. Ersparnis: rund 20 Euro. Entspannten Fahrten bei Frühlingswetter steht also nichts im Wege.

Für Sharing- Fans sind es weitere gute Nachrichten, die die Stadtwerke Gütersloh in kürzester Zeit von ihrer Sharing-Sparte vermelden. Erst Ende Januar wurde an der Volkshochschule Gütersloh der fünfte Standort eingerichtet. In der Vennstraße steht nun rund um die Uhr ein hochwertiger Mittelklasse-Wagen zur Online-Buchung bereit.

Die flexiblen und umweltschonenden Sharing-Angebote der Stadtwerke Gütersloh

Wer sich für die Sharing-Angebote der Stadtwerke Gütersloh entscheidet, der nutzt ein modernes Mobilitätsangebot nach Bedarf und ohne feste Vertragslaufzeit. Über das Smartphone samt installierter Sharing-App der Stadtwerke lassen sich alle Fahrzeuge ganz einfach mieten. Mit interessanten Tarifen wie beispielsweise einem Abendtarif bieten die Stadtwerke attraktive Spar-Angebote.

Alle Infos gibt es hier: www.share-gt.de