Stadtbrunch SHS mit Zirkus und Kirmes am 12.06.2022 von 11 – 18 Uhr auf der Holter Straße am Rathaus

Schloß-Holte-Stukenbrock. 300 m Tisch werden am Sonntagmorgen auf der Holter Straße am Rathaus aufgebaut und weiß eingedeckt! An der langen Tafel nehmen über 800 Schloß Holte-Stukenbrockerinnen und Schloß Holte-Stukenbrocker und Gäste Platz. Über 50 Kinder sind bereits für den Mitmachzirkus angemeldet, weitere können sich Sonntag noch bis 11:30 Uhr beim Zirkus anmelden.

Dazu kommt ein Stand von Wölke mit Brötchen, Kaffee und Kuchen sowie ein Coffeebike mit Spezialkaffee im Bereich der langen Tafel, zwei Getränkestände mit Bier, Softdrinks, Erdbeerbowle und Wein und sechs Essensstände (diese befinden sich im Bereich der Kirmes). Außerdem sieben Kirmesattraktionen und das große Zirkuszelt im Bürgerpark. Und dann gibt es natürlich noch unseren verlässlichen Rettungsdienst und den Sicherheitsdienst, die Impfstelle, jede Menge Technik, Moderation und Musik. Es wird also bunt rund um den Bürgerpark!

Der Zeitplan sieht wie folgt aus: