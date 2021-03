Städtischer Fachbereiche Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation gibt übersetzte Version heraus.

Gütersloh. Ab sofort ist die Gütersloher Stadtbroschüre in französischer und polnischer Sprache beim Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Gütersloh erhältlich. „Für Besucherinnen und Besucher aus unseren Partnerstädten in Frankreich (Châteauroux) und Polen (Grudziądz) sowie für alle Interessierten bieten die Broschüren vielfältige Informationen über das Leben in Gütersloh“, unterstreicht Fachbereichsleiterin Susanne Zimmermann.