Stadtbibliothek macht mit bei der Nacht der Bibliotheken

Minden. Zu erkennen, was wahr oder falsch ist, ist oft gar nicht so einfach. Fake News und Verschwörungserzählungen sind nicht immer leicht zu durchschauen. Wer also mitmischen will, braucht gesicherte Informationen – und wo findet man gute Quellen, wenn nicht in der Bibliothek? Deshalb lautet das Motto der diesjährigen Nacht der Bibliotheken #Mitmischen!

Aber nicht nur gesellschaftlich kann man mitmischen. Die Bibliothek nähert sich dem Motto, in dem am Freitag, 19. März, einen Spieleabend veranstaltet wird – frei nach dem Spruch „die Karten mischen“. Los geht es online um 17 Uhr bei der Plattform Webex. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an Lukas Opheiden, Medienpädagoge der Stadtbibliothek (l.opheiden@minden.de), der den Teilnehmer*innen den Meetinglink sowie das Passwort zuschickt.