Stadtbibliothek ist wieder geöffnet

Kontaktdaten können per QR-Code erfasst werden

Detmold. Ab sofort hat die Stadtbibliothek Detmold wieder ihre Türen für alle geöffnet. Nachdem die Bibliothek erneut kurz vor Weihnachten aufgrund der Coronalage schließen musste und nur über den Service „Bibliothek to go“ für ihre Kundinnen und Kunden da sein konnte, ist sie nun, ohne Terminvergabe, wieder zugänglich. Im Moment noch mit einem leicht eingeschränktem Service und selbstverständlich unter Wahrung der Hygiene- und Schutzvorschriften. Kundinnen und Kunden müssen zudem in den Räumlichkeiten gemäß Coronaschutzverordnung eine medizinische Maske tragen und ihre Kontaktdaten angeben.

Um die Aufnahme der Daten etwas zu erleichtern, bietet die Bibliothek die Möglichkeit, die Kontaktdaten beim ersten Besuch per Smartphone über einen Barcode anzugeben. Dazu müssen Kundinnen und Kunden den QR-Code lediglich abfotografieren. Anschließend werden sie auf eine Seite weitergeleitet, auf der die notwendigen Daten abgefragt werden. Diese werden einmalig eingegeben und verschlüsselt an ein Hochsicherheitsdatenzentrum mit Servern in Deutschland übermittelt und für die Dauer von 28 Tagen verschlüsselt gespeichert. Danach werden die Daten automatisch gelöscht. Hat sich die Kundin/der Kunde bereits einmal angemeldet, können die Anmeldedaten durch einen PIN gesichert und beim nächsten Besuch erneut verwendet werden. Eine Installation von Apps ist dazu nicht erforderlich. In der Stadtbibliothek entfällt für Besucherinnen und Besucher, die den Barcode nutzen, ein Warten in der Anmeldeschlange. Selbstverständlich können die Daten auch weiter handschriftlich abgegeben werden.

Das Team der Stadtbibliothek freut sich darauf, viele Kundinnen und Kunden wiederzusehen, auch wenn die Masken manchmal ein Wiedererkennen erschweren könnten. Der Besuch ist zu folgenden Zeiten möglich: Dienstag bis Freitag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr. Nähere Information stehen auf der Homepage www.stadtbibliothek-detmold.de.