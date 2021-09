Stadt Vlotho spendet für Flutopfer im Ahrtal

Insgesamt 5.000,00 € spendet die Stadt Vlotho gemeinschaftlich mit den Partnerschaftsvereinen Vlotho-Aubigny und Vlotho-Lubsko, allen fünf Fraktionen im Stadtrat Vlotho sowie den Stadtwerken Vlotho für den DRK Kreisverband Ahrweiler zur Hilfe und Unterstützung der Flutopfer im Ahrtal.

Herford. Das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Herford war nach der Flutkatastrophe im Juli diesen Jahres im Großraum Ahrweiler vor Ort und hat tatkräftig bei den erforderlichen Arbeiten mitgeholfen. Sven Kampeter berichtete über das aktuelle Ausbildungszentrum in Ahrweiler, dort wo auch die Essensausgaben für Helfer*innen und Betroffene stattfindet. „Zurzeit werden dort bis zu 13.000 Mahlzeiten pro Tag zubereitet und alles zusammen – mit der Unterhaltung und Bereitstellung der Zelte, dem Zubereiten der Mahlzeiten, das Hilfezentrum und, und, und …- kostet pro Tag rd. 250.000,00 €“ wusste Sven Kampeter zu berichten.

Der DRK-Ortsverein Vlotho selbst hatte bereits durch Spenden und Bratwürstchenverkauf am Minske-Markt ca. 1.700,00 € zum DRK nach Ahrweiler überwiesen. „Das nennt man Vorbildcharakter, wenn eine eigene DRK-Ortsgruppe selbst an eine andere DRK-Gruppe spendet“, betont Bürgermeister Rocco Wilken. Weiter betont Wilken, dass der Partnerschaftsverein Vlotho-Aubigny mit Heike Begemann-Dröge als Vorsitzende die Initiative zu dieser weiteren Spende ergriffen hat. „Sie hat auf den jährlichen städtischen Zuschuss der Stadt für den Partnerschaftsverein ausdrücklich in diesem Jahr verzichtet, da aus Coronagründen keine Austauschbesuche nach Aubigny in Frankreich stattfinden konnten; und das Geld für diese Spende bereitgestellt. Dem hat sich der Partnerschaftsverein Vlotho-Lubsko mit Dr. Zbigniew Wilkiewicz an der Vereinsspitze sofort angeschlossen.“

Anschließend bekundeten auch alle fünf Vlothoer Ratsfraktionen gemeinsam, den Spendenbetrag aus den ihnen zustehenden Mitteln gemeinsam mit den Stadtwerken auf 5.000 € aufzurunden. „Wir möchten dieses Geld denen zukommen lassen, die es wahrlich benötigen und sehr gut gebrauchen können“, heißt es unisono aus dem Kreis der Beteiligten.

Eine weitere Spende ist noch von der Aktion der in Vlotho verteilten Spenden-Sparschweine zu erwarten. „Das wird in den nächsten Tagen über die Vlotho-Marketing und der/den Kirchengemeinden geschehen“, ergänzt Bürgermeister Wilken.

Es sind insgesamt bemerkenswerte Spendenaktion, an der alle Beteiligten das Ziel der Unterstützung der aktuell Hilfebedürftigen im Überschwemmungsgebiet um Ahrweiler haben. „Herr Bürgermeister: Sie können stolz auf Vlotho und ihre Unterstützer*innen sein. Ich möchte mich im Namen des Deutschen Rotes Kreuzes ganz herzlich bedanken“, so der Kreisrotkreuzler Sven Kampeter zum Abschluss.