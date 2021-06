Stadt Gütersloh schnürt Gute-Laune-Paket zum „Re-Start“

Gütersloh. Zwei Stunden kostenlos parken – Für einen Euro mit dem Bus in die Stadt – Live-Musik in der Fußgängerzone – Walking Acts verbreiten gute Laune – Stadt verzichtet auf Gebühren für Außengastronomie — Aktionen auch in den Stadtteilen geplant.

Kostenloses Parken in der City, Installationen, Live-Musik und Kunstaktionen in der Fußgängerzone, Ein-Euro-Bustickets am Wochenende und erweiterte Außengastronomie ohne Gebühren für die Gütersloher Wirte: Die Stadt Gütersloh hat ein Gute-Laune-Paket geschnürt, das den Aufenthalt in der Innenstadt und in den Stadtteilen noch attraktiver macht. Nach monatelangem Stillstand ist mit dem Erreichen der Corona-Inzidenzstufe 1 das Leben in Geschäfte und Gastronomie zurückgekehrt – der perfekte Startschuss für die Re-Start-Aktionen, die die „Taskforce Innenstadt“ mit Bürgermeister Norbert Morkes an der Spitze vorbereitet hat. Hauptziel des Maßnahmenpakets ist die Unterstützung des örtlichen Einzelhandels und der Gastronomie, die jetzt jeden Kunden gebrauchen können. Start ist ab Samstag (19.Juni) und in der kommenden Woche.

Mitte März hatte sich ein Runder Tisch zum ersten Mal getroffen – dazu hatte der Bürgermeister Vertreterinnen und Vertreter der Werbegemeinschaft, der Interessengemeinschaft Mittlere Berliner Straße, der freien Kulturszene, aus der Gastronomie, von Gütersloh Marketing (gtm) und dem städtischen Fachbereich Kultur eingeladen. Die dort entwickelten Ideen wurden in weiteren Treffen konkretisiert und von der Stadt und gtm inhaltlich umgesetzt. Bürgermeister Morkes macht deutlich: „Klar war von Anfang an: Sinn ergeben die Aktionen erst dann, wenn die Inzidenz so niedrig liegt, dass weitgehende Lockerungen greifen, wenn Geschäfte und Gastronomie wieder geöffnet haben und auch kleinere Veranstaltungen wieder möglich sind, für die wir Akteure aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche engagieren können.“ Auch mit Abordnungen verschiedener Stadtteilvereine hat sich Norbert Morkes getroffen, um auszuloten, wie auch in den Ortsteilen punktuelle Aktionen das „Wiedererwachen“ aus dem Lockdown begleiten können. „Hier sind wir aktuell dabei, Programmpunkte abzustimmen.“