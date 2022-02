Stadt Detmold und Polizei stärken ihre Zusammenarbeit

Bürgermeister Frank Hilker und Wachleiter Dr. Matthias Wendtland unterzeichnen eine Ordnungspartnerschaft. Die Kooperation hilft Straftaten zu verhindern und stärkt das Sicherheitsgefühl für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Detmold.

Detmold. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Sie trägt als wesentliche Komponente unmittelbar zur Lebensqualität in einer Gesellschaft bei. Die Familienbefragung im Jahr 2019 hat deutlich gezeigt, dass die Detmolderinnen und Detmolder sich in ihrer Stadt und im eigenen Wohnumfeld sicher fühlen. „Der gute Wert, den wir hier erzielen, ist Ausdruck einer seit Jahren niedrigen und immer weiter rückläufigen Kriminalitätsrate“, fasst Bürgermeister Frank Hilker bei der Unterzeichnung der Ordnungspartnerschaft zusammen. „Zugleich sehen wir hier das Ergebnis, einer bereits sehr gut funktionierenden Infrastruktur für Detmold in diesem Bereich.“ Die jetzt unterzeichnete Ordnungspartnerschaft sieht Frank Hilker als einen weiteren Baustein in dieser Zusammenarbeit.

„Diese Ordnungspartnerschaft wird bereits seit Jahren gelebt und ist mit der Unterzeichnung nun formell festgeschrieben“, bestätigt der Leiter der Polizeiwache Detmold, Dr. Matthias Wendtland. Der Erste Polizeihauptkommissar ergänzt: “Der enge und vertrauensvolle Austausch, der unterschiedlichen Behörden im Sicherheits- und Ordnungsbereich, stärkt nicht zuletzt das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in Detmold.“

Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft haben Polizei und Ordnungsbehörde Schwerpunkte vereinbart, bei denen die Zusammenarbeit künftig intensiviert werden soll. Im Bereich „Sichere Verkehrsteilnahme“ haben die Stadt Detmold und die Polizeiwache Detmold insbesondere die Förderung der Sicherheit von Kindern im Blick. Etwa durch Aktionstage oder Schulprojekte sowie die Sensibilisierung von Eltern, Erzieherinnen und Erziehern und Lehrkräften. Außerdem soll das gemeinsame Miteinander im Straßenverkehr stärker zum Thema werden – insbesondere vor dem Hintergrund steigender Zahlen im Bereich des Fahrrad-, Pedelec– und Fußgängerverkehrs.

Einen weiteren Schwerpunkt der Ordnungspartnerschaft bilden die „Öffentlichen Plätze“. Vandalismus, Lärm sowie Alkohol- und Drogendelikten treten die Ordnungspartner mit gemeinsamen Streifen im Stadtgebiet entgegen. Dabei legen Polizei und Ordnungsbehörde einen starken Fokus auf den Jugendschutz.