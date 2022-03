Stadt Büren schaltet das #LichtAus

Mit der Teilnahme an der Earth Hour 2022 setzt Büren ein Zeichen für Frieden und Klimaschutz

Büren. Am Samstag, 26. März werden bekannte und historische Gebäude in Büren für eine Stunde dunkel. Damit beteiligt sich die Stadt Büren an der vom World Wide Fund for Nature (WWF) initiierten „Earth Hour 2022“. Von 20:30 bis 21:30 Uhr werden die Lichter als Zeichen für eine friedliche und lebendige Welt ausgeschaltet.

Die Stadtverwaltung lässt das Rathaus für eine Stunde in symbolischer Dunkelheit. Aber auch das Mauritius-Gymnasium, die Nikolauskirche, die Erlöserkirche und die Jesuitenkirche werden zur Earth Hour dunkel. Mit der Beteiligung an dieser friedlichen Klimaschutzaktion setzen evangelische Gemeinde, katholische Gemeinde und Mauritius-Gymnasium gemeinsam mit der Stadtverwaltung ein Zeichen für den Erhalt unser aller Lebensgrundlagen – die nicht nur von der Klimakrise, sondern auch durch Kriege bedroht werden.

Schon im vergangenen Jahr haben weltweit Millionen Menschen aus 190 Ländern an der Aktion teilgenommen um auf die Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzes aufmerksam zu machen. Und auch in Büren sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen um gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Wer möchte kann auch gerne ein Foto oder Video machen, wie er oder sie das Licht bei sich ausschaltet und unter dem Hashtag #LichtAus in den sozialen Medien posten und erklären warum man mitmacht.

Auch die Bürener Unternehmen können sich für die Aktion unter www.wwf.de/earthhour anmelden. Auf einer interaktiven Deutschlandkarte stellt der WWF die Teilnehmer vor und macht deren Engagement sichtbar. Darüber hinaus findet man hier auch viele weitere Tipps, wie man die Earth Hour gestalten kann.

„Bei der Earth Hour geht es nicht direkt um die Energie die damit eingespart wird, sondern um den bewussten Umgang mit Ressourcen und dessen Auswirkung auf das Klima.“ erklärt Bürens Klimaschutzmanager Sascha Glaser, der sich auf eine rege Teilnahme freut.