Sprachentwicklung im Alltag fördern: Spielerischer Ansatz statt gezielter Übung

Die Fachkräfte erhielten während der Fortbildung Grundlagenwissen zum Ablauf der frühen Sprachentwicklung, Verzögerungen und Störungen im Spracherwerb, Mehrsprachigkeit sowie Methoden der Früherkennung von Sprachauffälligkeiten. Darüber hinaus lernten sie, wie die Sprachentwicklung in den kindlichen Alltag mit eingebracht werden kann. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zunächst das Basiswissen und gehen damit dann in die Praxis“, berichtet Sarah Mönnekes vom Kreis Höxter, Mitarbeiterin der Abteilung Bildung und Integration. In den folgenden Fortbildungsterminen berichteten sie dann von ihren Erfahrungen und konnten durch Supervisionen einzelne Situationen reflektieren. Damit konnten sich die Fachkräfte über den Fortbildungszeitraum von sechs Monaten gegenseitig weiterhelfen und sich gemeinsam auf die jeweils nächste Praxisphase vorbereiten.

„Durch das Heidelberger Interaktionstraining entwickeln die Pädagoginnen und Pädagogen langfristig eine Verhaltensweise, die es den Kindern leichter macht, ihre eigene Sprachentwicklung zu stärken“, zog Dominic Gehle, Leiter der Abteilung Bildung und Integration, ein positives Fazit.