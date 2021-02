Spexard: Neue Hinweise weisen den Weg

Wegweiser an der Verler und Neuenkirchener Straße.

Spexard. Die kulturellen Ziele, welche in Spexard wohl am häufigsten angefahren werden, sind das Sportgelände des SV Spexard und das Spexarder Bauernhaus an der Lukasstraße. Dies ist nicht nur aktuell – ohne Pandemie – so, sondern war auch schon im Jahre 1995 der Fall. Damals stellten nämlich die damaligen Vorsitzenden des Sportvereins Spexard und Heimatvereins Spexard den ersten Antrag auf Anbringung von Wegweisern an der Verler und Neuenkirchener Straße. Für den Sportverein hatte Franz Spexard unterzeichnet und für den Heimatverein unterschrieb Werner Stüker. Der Antrag wurde im Gütersloher Rathaus mit Wohlwollen aufgenommen. Doch im Laufe der Jahre war das Thema bei den Verantwortlichen immer mehr in den Hintergrund geraten. Nicht zuletzt aufgrund von Personalwechsel ist das Ansinnen der beiden Vereine dann komplett verloren gegangen. Erst durch einen erneuten Bürgerantrag im Mai 2019 kam das Vorhaben wieder auf die Tagesordnung bei der Stadt Gütersloh.