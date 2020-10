Spannende Herbstferiencamps im Haus Neuland

Aus der Vergangenheit lernen und Zukunft gestalten

Bielefeld. Was kann man aus der Vergangenheit lernen und wie sieht eine gute Zukunft aus? In zwei spannenden Herbstferiencamps im Haus Neuland können Jugendliche auf Spurensuche in die NS-Vergangenheit gehen und ihre Zukunftsversionen kreativ zum Ausdruck bringen.

Vergangenheit erfahren, Zukunft gestalten

Nach zwei erfolgreichen Sommercamps bekommen Jugendliche im Rahmen des Projektes „MyHistoryMap OWL“ erneut die Gelegenheit, sich intensiv mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in Ostwestfalen-Lippe auseinanderzusetzen. In zwei Herbstferiencamps besuchen sie verschiedene Erinnerungsorte in OWL. Dabei blicken die Jugendlichen nicht nur in die Vergangenheit, sondern setzen sich auch mit der Frage auseinander, wie sich Diskriminierung und Rassismus heute äußern und wie gegen rassistische und diskriminierende Strukturen in der Gesellschaft vorgegangen werden kann. Ihre Ergebnisse halten die Jugendlichen in selbst produzierten Videodokumentationen fest, die auf der Projektwebseite (www.historymap.de) veröffentlicht werden.

Das Projekt „MyHistoryMap OWL“ wird von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Aufgrund der großen Nachfrage ist das erste Feriencamp bereits ausgebucht. Für das zweite Camp vom 19.10. bis 23.10. sind noch Plätze frei. Die Teilnahme ist für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren kostenfrei.

JuMP-up! Graffiti-Camp

#YourVision 2.0

Unter dem Motto „#YourVision – Ich mach‘ mir die Welt, wie sie mir gefällt“ können Jugendliche in einem weiteren Feriencamp zeigen, wie sie sich ihre perfekte Umgebung vorstellen. Was gehört für sie zu einer besseren Welt? Was sind ihre Zukunftsvisionen – oder ist die Welt vollkommen okay so, wie sie ist? Auf einer großflächigen Mauer von Haus Neuland können sie sich mit Graffiti kreativ ausleben. Dabei können sie ihre eigenen Zukunftsvisionen verewigen und das Erlebnis mit einer kleinen Reportage dokumentieren. Das Camp wird im Rahmen des Projektes „JuMP up!“ veranstaltet. JuMP up! steht für „Jugend, Medien, Partizipation“. Mit dem Projekt, das vom Land NRW gefördert wird, stärkt Haus Neuland seit Ende 2012 die Medienkompetenz und die gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen.

Das Feriencamp findet vom 19.10. bis 21.10. statt. Die Teilnahme am Seminar kostet 30 Euro inklusive Tagungsverpflegung und Übernachtung im Mehrbettzimmer.

Informationen zur Anmeldung finden Interessierte unter www.haus-neuland.de, Suchwort „Feriencamps“. Bei Fragen zur Anmeldung und Organisation hilft die Buchungszentrale im Haus Neuland gerne weiter: buchungszentrale@haus-neuland.de, Telefon: 05205/9126-33