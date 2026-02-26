Sozietät Streitbörger mit namhaften Zugängen in Potsdam

Bielefeld / Potsdam. Die Potsdamer Arbeitsrechtsboutique BECKER – Fachanwälte für Arbeitsrecht rund um ihren Gründer und weithin anerkannten Experten Thomas Becker, LL.M. hat sich zum Jahresbeginn 2026 dem Potsdamer Standort der überörtlichen Rechtsanwaltskanzlei Streitbörger angeschlossen. Thomas Becker und sein gesamtes Team, allen voran Martin Borchert, setzen damit ihre langjährige erfolgreiche Tätigkeit im Individual- und im kollektiven Arbeitsrecht in allen Branchen der mittelständischen Wirtschaft, im Bereich des öffentlichen Dienstes und der Diakonie im Team der Arbeitsrechtler von Streitbörger fort.

Ausrufezeichen am Standort Potsdam

„Mit dem Zugang von Thomas Becker und seinem Team schärft Streitbörger sein klares Profil am Standort Potsdam weiter“, begrüßt Marcus Flinder, Gründungspartner des Potsdamer Büros, den Zugang der neuen Kolleginnen und Kollegen. „Das Team von Streitbörger hat hier in Potsdam einen ausgezeichneten Ruf. Mit der Bündelung unserer Kräfte werden wir gemeinsam für unsere anspruchsvollen Mandanten in der Stadt und der Region noch attraktiver“, begründet Thomas Becker die Entscheidung für Streitbörger.

Durch diesen Zusammenschluss verfügt die renommierte Wirtschaftskanzlei Streitbörger über eine der größten Praxisgruppen für Arbeitsrecht im Land Brandenburg. Fünf Fachanwälte für Arbeitsrecht garantieren bestehenden und künftigen Mandanten ein umfassendes Beratungsangebot auf höchstem Niveau. Mit diesem Schritt setzt das fünfzehnköpfige Anwaltsteam am Standort Potsdam ein starkes Signal für Wachstum, Verlässlichkeit und Qualität.

