Aus run & roll wird „City Move“

Anmeldung für die Läufe ab 3. April möglich / Gesamtprogramm ab Juli.

Bielefeld. Die Veranstaltung „City Move – Bielefelder Tag des Sports“ soll die Stadt bewegen. Dafür wird sich in Bielefeld am 13. September 2026, von 10 bis 17 Uhr, alles um den Breitensport drehen. Ein Tag mit jeder Menge Sport zum Zuschauen und Ausprobieren. Weiterhin mit dabei: drei der beliebtesten Läufe für Jung und Alt.

Bambini, Schüler und 10 Kilometer

Die Anmeldephase für den Bambini-Lauf, den Schülerlauf sowie den 10-km-Lauf ist ab Freitag, 3. April 2026, 10 Uhr, eröffnet. Veranstaltungsorte sind nicht länger der Kesselbrink und das Altstadt-Hufeisen. Stattdessen stehen der Ravensberger Park und seine Umgebung im Mittelpunkt. Die Laufstrecken sind ebenfalls brandneu konzipiert: Sie führen nun vom Ravensberger Park entlang des Bielefelder Grüngürtels zu den Stauteichen und zurück.

Los geht’s um 10 Uhr mit dem „Bielefelder Bäder Bambini-Lauf“. Dort laufen Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren um die Wette. Die Laufstrecke führt rund 490 Meter rund um den Rochdale Park im Ravensberger Park.

Um 11.15 Uhr startet der „moBiel Schülerlauf“. Grundschulen und weiterführende Schulen aus Bielefeld und Umgebung können Kinder und Jugendliche bis zum 4. September gesammelt anmelden. Der Lauf führt vom Ravensberger Park über die Kronen- und Webereistraße zur Ravensberger Straße und zurück (ca. 2,7 Kilometer). Alle Teilnehmenden erhalten eine Medaille.

Zum Schluss starten die Läuferinnen und Läufer des „Stadtwerke-Cups“, dem Laufklassiker für Männer und Frauen über eine Strecke von zehn Kilometern. Das sind nach dem Start im Ravensberger Park drei Runden entlang der Ravensberger Straße und rund um Stauteich I.

Anmeldeschluss für die drei Läufe ist der 4. September 2026. Nachmeldungen sind noch am Veranstaltungstag möglich.

Bielefelder Tag des Sports – für alle

Die Bielefeld Marketing GmbH organisiert den „City Move – Bielefelder Tag des Sports“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Bielefeld als sportlichem Ausrichter und den Stadtwerken Bielefeld als Hauptsponsor. Die Veranstaltung ist damit die modernisierte, erweiterte und neu ausgerichtete Nachfolgeveranstaltung des „Stadtwerke run & roll City“. Ziel ist es, die Begeisterung für Sport in der gesamten Stadt zu stärken und noch mehr Menschen zu erreichen – von Familien über Freizeitaktive bis zu ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern. Die neuen Veranstaltungsorte sind der Ravensberger Park, das Wiesenbad und die Seidensticker Halle.

Umfangreiches Programm ab Juli

Außer zu den drei Läufen müssen sich Interessierte nicht weiter anmelden, sondern können einfach nach Herzenslust den Sport in Bielefeld entdecken. Das umfangreiche Sportprogramm zusätzlich zu den Läufen wird im Juli veröffentlicht. Darunter sind vielfältige Bewegungs- und Gesundheitsangebote für Kinder und Erwachsene, Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen, offene Sportaktionen für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie Präsentationen der Bielefelder Vereinswelt.