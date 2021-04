Smartphone Hacks starten schon am Wochenende

zdi-Zentrum Lippe.MINT bietet freie Plätze in Onlinekursen an

Kreis Lippe. Lippische Schüler:innen, die sich schon immer gefragt haben, wie man tolle Bilder mit dem Smartphone machen kann, können dies nun im Onlinekurs „Smartphone Hacks“ erfahren. Hier wird der eigenen Kamera im Handy richtig „auf den Zahn gefühlt“ und gelernt, wie das Beste heraus zu holen ist. Die Smartphone Hacks laufen immer zwei Tage am Wochenende oder in den Ferien. Nach dem erfolgreichen Start Anfang März, läuft nun der nächste Kurs am 17.04.2021 an und endet am 18.04.2021. Es sind noch Plätze frei!

Alle Kursangebote sind kostenlos und über die Internetseite www.lippe-mint.de unter Aktuelles buchbar.

Die Kurse werden durch das zdi-Zentrum Lippe.MINT in Kooperation mit der Stratoflight GbR durchgeführt mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.